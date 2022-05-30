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北加耆英聯合會 線上慶雙親節

記者李榮／密爾比達報導
北加州耆英聯合會慶祝雙親節，也表揚前會長金炎南（中）。（記者李榮／翻攝）
北加州耆英聯合會慶祝雙親節，也表揚前會長金炎南（中）。（記者李榮／翻攝）

為慶祝每年5月的母親節，以及6月的父親節，北加州耆英聯合會舉辦傳統上都固定在5月舉辦「雙親節」慶祝活動。今年因為新冠肺炎疫情尚未完全解除、為求謹慎還是改為線上舉行。29日的會中同時也舉辦新舊任會長交接，並且表揚北加州耆英聯合會前會長金炎南等人。

當日雖然是線上舉行，不過北加州耆英聯合會準備多樣的線上表演娛樂長輩，同時也表揚包括多位長者，希望推動孝親的精神，發揚中華傳統文化、弘揚孝親的價值。同時，也藉機慶祝僑委會成立90周年。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪透過視訊致詞。另外包括南灣華僑文教中心主任莊雅淑、中華民國僑務委員呂玉貞、魏德珍，以及多位僑界領袖都上線致意。雙親節活動吸引近200人參與，氣氛熱鬧。

活動中也舉辦會長交接，擔任四年會長的北加州耆英聯合會長吳文一卸下重擔，由裘蕾蕾接下北加州耆英聯合會長一職。

卸任會長吳文一指出，孝道是中華文化中最重要的價值之一，感謝大家在長周末假日，還是抽空上線參加，支持北加州耆英聯合會。她表示，華人最重視孝道，「烏鴉反哺」、「百善孝為先」等成語古訓，都彰顯了華人重視孝道，「感謝父親母親生養我們、教育我們。出自於愛，我們也要分享回去，愛我們的家人，讓整個家都充滿愛。」

賴銘琪處長指出，孝順父母是中華文化重要的傳統，感謝北加州耆英聯合會舉辦活動服務耆英，同時也準備豐富的節目娛樂大家。

莊雅淑表示，雙親節的活動非常有意義，祝福耆英們身體健康。

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