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沙加緬度土木工程師分會 表彰傑出個人、團體

沙加緬度李克／供稿 
優秀建築工程獎由州政府新資源總部大廈獲獎，獲獎者發表得獎感言。（李克供圖）
優秀建築工程獎由州政府新資源總部大廈獲獎，獲獎者發表得獎感言。（李克供圖）

美國土木工程師協會（American Society of Civil Engineers, ASCE）沙加緬度分會本月20日在加州首府沙加緬度希爾頓飯店舉辦年度工程項目頒獎大會，表彰沙加緬度地區對建築工程作出傑出貢獻的個人及團體，吸引逾百位建築業精英參加。 

美國土木工程師協會（ASCE）是一個建築專業機構，成立於1852年，由全球土木工程專業的專業成員組成，總部位於維吉尼亞州雷斯頓，是美國歷史最悠久的國家工程學會。ASCE 致力於透過社會成員活動，促進土木工程科學和專業進步，並提高人類福利。ASCE在170多個國家擁有超過15萬名註冊會員，宗旨是為會員及其職業、合作伙伴提供專業幫助，促進專業技術進步及發揚專業精神，大力發展和支持土木工程師。 

ASCE沙加緬度分會2022年度表彰項目包含建築結構、廢水處理、環境保護、岩土工程、運輸、可持續性、橋樑、機場和港口、自行車道和社區改進、洪水管理、歷史改造、公園和娛樂、道路和公路、城市與土地開發、小專案等。許多獎項授予年輕土木工程師及在校大學生，充分體現土木建築工程業新人輩出、長江後浪推前浪的時代趨勢。 

優秀環境工程項目由SMUD變電站E整治及建設得獎 ，獲獎者發表得獎感言。（李克供...
優秀環境工程項目由SMUD變電站E整治及建設得獎 ，獲獎者發表得獎感言。（李克供圖）

優秀建築工程獎由州政府新資源總部大廈獲獎。這棟大廈位於加州沙加緬度市中心，是一座21樓、340英尺高樓，面積83萬8千平方英尺，達到LEED白金認證標準及零能源消耗的建築，與同規模典型辦公大樓相比，得獎大樓建築用水量減少了至少50%。另外，建築設計也考慮到員工的健康，包括強調自然採光、提供清潔、過濾的外部空氣以及使用遮陽板，來最大限度地減少眩光和熱點。 

優秀環境工程項目則由SMUD變電站E整治及建設得獎。該變電站的建設是為了替代老舊的沙加緬度北城變電站，原本的變電站建於1950年，已達到變電站供電服務壽命期；新建好的變電站建設充分考慮到變電站附近環境及經濟發展空間，是一個集環境保護和城市發展於一體的綜合性優秀建築工程。 

獲獎的優秀專業工程師及公司團體在頒獎儀式上發表獲獎感言。他們表示，感謝美國土木工程師協會（ASCE）沙加緬度分會給予獎勵及大力支持，今後在本行業將更努力發揮能力，為土木建築工程行業的發展及壯大做出貢獻。

加州 維吉尼亞州 洪水

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