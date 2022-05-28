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德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

寮國美國人和苗人美國人 （二）

李元慶

60年代也是北越積極爭取統一國家的時期。美國不希望共產黨的北越吞併親西方的南越，開始扶持和援助南越。這個時期的「胡志明小道」十分活躍，北越每天可以向在南越的共產黨遊擊隊運送幾噸到幾十噸的武器彈藥，還有遊擊隊員。 

胡志明小道實際是五條通道，大多在寮國和柬埔寨靠近越南的山區。彈藥和卡車多是中國援助，據稱中國政府前前後後給了十萬輛，被炸了的有一半。 

美國千方百計地要阻撓這條通道。他們一邊狂轟濫炸，一邊扶持親美國的當地隊伍進行地面干擾。那時候還沒有定向炸彈，不長眼的炸彈炸死炸傷成千上萬名無辜老百姓，至今還有許多未引爆的炸彈。美軍在寮國扔的炸彈超過了在越南和柬埔寨的，應該是因為胡志明小道在境內最長的原因吧。 

至今為止，寮國仍然是被扔炸彈最多的國家。美國在1964到1973年之間，一共扔了2.7億枚炸彈， 其中八千萬枚沒有爆炸。美國總統歐巴馬2016年訪問寮國是答應在已經花費一億元的基礎上，再增加九千萬，用來排除未爆炸彈的工作。 

培養當地地面部隊中，山區的苗人王寶（Vang Pao）被選中。此人雖然在法國人退出後有了寮國皇家部隊的少將軍銜，但是他手下的部隊都是苗人子弟兵，屬於半獨立性質的。這夥計的胳膊老是朝外拐，他也曾經帶兵幫助法國人，後來被寮國皇家部隊收攏。 

王寶帶著苗人部隊，得到CIA的培訓和武器彈藥供應，屬於當年美國在印度支那「秘密戰爭」的重要一部分，不斷地騷擾胡志明小道，打擊北越的運輸部隊。美國CIA給王寶打保票，無論戰爭結局如何，一定不會忘記老朋友的。王寶的軍隊從開始的九千發展到後來的四萬人。（待續）

越南 皇家 共產黨

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