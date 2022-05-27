舊金山僑團樂助善款東華醫院

駐美中華總會館主席團主席：黃國康、關家澄；資深商董伍璇燦；商董：李殿邦、周達昌、楊國興、張冠榮、蔣澤綿代表捐贈10000元善款。東華醫院院長陳傑民、籌款共同主任李殿邦暨財政及發展基金會成員代表接收。（圖：謝潤琴攝）

在全球性發生新冠病毒疫情兩年以來，舊金山僑立東華醫院爲華埠 成為感染率最低的社區發揮了重大的作用，功不可沒。今年是東華醫院成立123週年的輝煌日子，一百多年來，有賴社區、善長仁翁真誠呵護、無私付出、不離不棄的支持，才走到今天有一定規模的、華人 自己的醫院，實屬不容易。先僑的遺志，亦全靠後人一代一代去傳承積澱，不斷建設造福社區。

為此，2022年5月5日下午3時，僑社多個團體代表前往東華醫院捐贈支票 善款，有：駐美中華總會館10000元、駐美台山寧陽總會館10000元、順德行安堂10000元；捐贈5000元有：岡州總會館、三邑總會館、大埠同源會；人和總會館捐1000元，當天合共1萬9000美元。

是日出席捐款儀式有：岡州總會館主席黃國康、三邑總會館主席關家澄；中華總會館資深商董伍璇燦、商董李殿邦；肇慶秘書長周達昌；三邑書記張冠榮、南海福蔭堂總理關信民、番禺昌後堂總理楊國興、順德行安堂主席麥永康、副主席何啟明；人和總會館通事蔣澤綿等。

東華醫院領導有：院長陳傑民、董事：伍璇燦、李殿邦（籌款共同主任）、蔣澤綿、薛曹績、黃國康，以及財政與發展基金部成員出席捐款活動。

台山寧陽總會館商董：伍璇燦、李殿邦代表捐贈10000元善款，院長陳傑民、董事：周達昌、薛曹績、黃國康、蔣澤綿暨財政及基金會成員代表接收。（圖：謝潤琴攝）

中華資深商董伍璇燦代表駐美中華總會館、台山寧陽總會館捐助善款給予僑立東華醫院，目的是延續華人自己的醫院，更好地服務當地社區。他呼籲各個僑團一道努力，繼續支持東華醫院，讓華人唯一一間自己的醫院，更好地服務華人僑胞。

岡州總會館主席黃國康希望大家年年都熱心捐出善款來支持東華醫院，更好地造福華人社區，惠澤華人僑胞。

三邑總會館主席關家澄說，東華醫院服務僑社超過百年，一直熱心為不同族裔的民眾服務。對於很多不善講英語的僑胞，其雙語服務，使人感到親切和方便。三邑總會館歷來都有捐款東華醫院，希望東華醫院繼續為僑胞提供更多，更好的服務。

三邑總會館書記張冠榮指出，三邑總會館一向以來熱心參與華埠的公益事業，十多年來已捐贈幾十萬元善款給東華醫院。今後三邑總會館還會一如既往予以支持，希望東華醫院越辦越好。

順德行安堂主席麥永康表示，作為社區一份子，定要給予東華醫院的全力支持，行安堂熱心樂助公益事業，每一年捐助善款給予東華醫院，今年繼續捐助1萬元，略表心意，只起拋磚引玉的作用。做善事是順德行安堂鄉親的福份。

順德行安堂副主席何啟明說，東華醫院是華人自己的醫院，應該是大力支持。近幾年來，在新領導班子的領導下，不斷完善架構並努力經營。他希望大家盡心盡力維護，並支持百年在美國獨一的、自給自足的華人醫院，東華醫院院長陳傑民非常感謝各個僑團、善長仁翁對東華醫院的關懷及大力支持，並幫助東華醫院渡過難關。他說，東華醫院走過123年悠久歲月，全賴有廣大市民、社區團體的愛心善舉、合力支持。他表示，東華醫院會盡最大的努力，肩負服務社區的使命，並為中國人的社區提供更優質的服務。

順德行安堂主席麥永康、副主席何啟明、董事暨三邑書記張冠榮、中文書記何國榮、董事譚韶剛代表捐贈10000元善款，院長陳傑民、籌款共同主任李殿邦、董事：伍璇燦、周達昌、薛曹績、黃國康、蔣澤綿暨財政及基金會成員代表接收。（圖：謝潤琴攝） 三邑總會館主席關家澄、書記張冠榮、南海福蔭堂總理關信民、番禺昌後堂總理楊國興、順德行安堂主席麥永康、副主席何啟明、董事：何國榮、譚韶剛代表捐贈5000元善款。（圖：謝潤琴攝）