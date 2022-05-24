僑領陳義志76歲表哥蔡昆山 壓制行凶槍手周文偉

周文偉開槍後，遭眾人壓制在地。（受訪者提供）

洛杉磯 橙縣Laguna Woods市長老教會所發生的不幸槍擊謀殺台僑事件，為了教友免遭受更嚴重的傷害，年輕的鄭達志醫師挺身而出，捨身救人，但鄭達志卻不幸遭到暴徒槍擊而死；槍手開槍後遭眾人制伏的照片引起廣大震撼。其中在現場壓制槍手之一、穿著粉紅色上衣的男子，其實是北加州 東南灣台灣同鄉會會長陳義志的表哥，「蔡昆山表哥小小個子一個，陳義志常笑他年輕時沒有力氣，卻是第一個壓倒殺手的人。」

陳義志指出，已經76歲的表哥事發前見到兇手，曾試圖問他是不是來過教會？但殺手一言不發。蔡昆山又再問殺手「why you locked the door（你幹什麼把門鎖上？）」，槍手並未回答，沒想到接著就是連續槍響、牧師丟椅子（反擊），他隨即壓制殺手。殺手周文偉直到被壓制後才第一次開口，用北京話說：「我不能呼吸」。

陳義志也表示，自己有很多親友在南加，許多合唱團的朋友當天親身體驗這次的暴力，非常可怕。北加 州的朋友很想為這些受難者祈福和關懷，大家決定一起響應全球送花活動。從案發之後起，許多台美人就到教堂前設鮮花、蠟燭及留言來悼念鄭醫師。前洛杉磯南灣台灣同鄉會會長李賢群及北加州社團，也發起全世界台灣人送花、蠟燭及留言到現場。

槍擊案引起社區震驚，在短短的幾天，全世界台灣人社團一百多個團體及個人響應，包含日本、澳洲、歐美、南美等台僑團體，還有台灣滅火器FirEx火氣音樂，音樂人謝銘佑、董事長樂團、導演魏德聖、陳柏惟、立委林昶佐、導演李惠仁、華府台灣同鄉會、全美台灣人權會、世界台灣同鄉會聯合會、阿根廷台灣同鄉會、全美台灣同鄉會、FAPA洛杉磯分會、洛杉磯南灣台灣同鄉會、宇台社、曼徹斯特台灣人協會、芝加哥台灣同鄉會、洛杉磯西北區台灣同鄉會、洛杉磯聖東台灣同鄉會、亞利桑那州台灣同鄉會、FAPA亞利桑那州分會、FAPA OH-North、哥倫布台灣同鄉會、克里夫蘭台灣同鄉會等。

另外還有北卡台灣同鄉會、德州聖安東尼同鄉會、底特律台灣同鄉會、波士頓台灣同鄉會、俄克拉荷馬台灣同鄉會、澳亞台灣研究學會、民進黨矽谷支黨部、加拿大台灣婦女會、大奧蘭多台灣同鄉會、北加州台灣同鄉聯合會、科羅拉多州臺灣同鄉會、北美台灣人婦女會南加分會、民進黨美西黨部、塔城台美協會、安雅堡台灣同鄉會、大堪薩斯市台灣同會、在日台灣同鄉會、FAPA-Illinois 、歐洲台灣協會、時力中央黨部、北美彰化同鄉會、大西雅圖台灣同鄉會、法國台灣協會、東田納西台灣同鄉會、舊金山灣區台灣商會等都響應支持，社團也在增加之中，長老教會的案發現場一下擺滿了全世界送來的悼念鮮花及滿滿對鄭醫師不捨的留言，表現出台灣人對鄭醫師捨身救人的敬偑及不捨。