華運會保齡球賽庫比蒂諾開打 高手如雲決勝負

華運會保齡球賽在庫比蒂諾開打。（記者李榮／攝影）

第38屆華運盃保齡球賽在庫比蒂諾「Homestead Bowl」舉行，包括台北駐舊金山 經濟文化辦事處處長賴銘琪伉儷、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、中華民國僑務委員呂玉貞、僑務諮詢委員鄭光志、林美蓮、中華全美婦女會會長辜韶生、國際傑人會美國總會會長劉寶剛、中國國民黨中央委員王維、北加州 灣區關懷救助協會會長宋貞、北加 州中國專校友會聯合會林秀春、舊金山台灣聯誼會會長邱俊亮、美國茶文化學會會長林炯志等人都到場參加。

華運主委王進德致詞致詞時，除表達熱忱的歡迎外，也一再感謝貴賓及參賽者對華運會的支持。賴銘琪暨夫人特別由舊金山趕到現場，向僑胞及參賽者致意並祝福球賽圓滿成功。球賽在華運主委王進德、賴銘琪伉儷、莊雅淑、呂玉貞、鄭光志、林美蓮及召集人沈慧、鄭應中開球後比賽正式開始。

沈慧表示，這次比賽高手如雲，球賽競爭激烈。經過數小時激戰，比賽於下午4時完成。在游美玉負責的電腦計分統計下，產生各組優勝名單。

幼兒組冠軍：楊逺心、亞軍：楊逺宣。少女組冠軍：楊宗霈、亞軍：Sydney Hang。中女組冠軍：Laura Wang、亞軍：陳宣輯。壯女組冠軍：黃毓玲、亞軍：江亭瑩、季軍：Angela Huang。耆英女組冠軍：宋貞、亞軍：高善惠、季軍：江郁蕙。長春女組冠軍：辜韶生、亞軍：宋秀實、季軍：林心瀅。少男組冠軍：Noah Caffaro、亞軍：林品毅。中男組冠軍：Kevin Wu、亞軍：劉寶剛、季軍：Chris Phan。壯男組冠軍：Lawrence Tsou、亞軍：蔡弘凱、季軍：Gary Chen。耆英男組冠軍：鄭應中、亞軍：鄭光志、季軍：賴銘琪。長春男組冠軍：余建國、亞軍：倪國棟、季軍：藍銘光。男子組單局最高分：Lawrence Tsou。女子組單局最高分：Laura Wong。男子組總分最高分：Lawrence Tsuo。女子組總分最高分：Laura Wong。團體總冠軍：中國國民黨美西直一分部、亞軍：全美中華婦女會、季軍：北加州中國大專校聯會。