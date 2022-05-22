矽谷中文學校畢業典禮 歡笑取代傷感
南灣矽谷中文學校5月20日舉辦畢業典禮，雖然只有11位畢業生，但場面溫馨感人。除了每位學生以中文發表感性及幽默的畢業感言，學生家長也上台道出孩子在學中文的酸甜苦辣。校長寇惠風也鼓勵學生，畢業之後不要停止學習，特別是走上社會後有中文基礎在職場上絕對是一個優勢。
典禮現場請到僑教中心莊雅淑主任及徐廣梅副主任，佛利蒙高中聯合學區總監Polly Bove及學區副總監Graham Clark、董事主席Naomi Nakano-Matsumoto，以及庫比蒂諾市議員魏虹出席。莊雅淑致詞時提到，他可以了解孩子從小在美語環境下還要學中文是很辛苦，特別肯定家長能在海外堅持傳承華文教育給下一代的精神。學區總監Bove則逗趣的表示，她很羨慕每一位同學都有雙語能力，除了可以輕鬆的通過高中的第二語言考試，相信也學到了很多傳統文化。
本次七位是母語班畢業生，五位是CSL(Chinese second language)結業生，他們多數是從幼兒園就加入矽谷中文學校，也很高興自己能堅持下來，畢竟他們除了學到中文之外，傳統的中華文化以及從各式各樣的學術比賽中學到的東西更是珍貴。多數家長對自己的付出，能讓孩子能學到屬於自己族群的文化，都表示再怎麼辛苦一切都值得，特別是學校不定時的舉辦各類課外活動以及比賽，都是讓孩子用寓教於樂的方式學習到更多文化上的東西。
寇校長表示，經過兩年的疫情以視訊教學，確實有很多同學放棄，但是學校不會忘記當年成立的宗旨，會堅持提供豐富優質的中文以及中華文化學習環境。畢業典禮後，學校也進行學術比賽頒獎典禮，演講組、朗讀組、西畫、書法、作文、漢語拼音等等，現場的歡笑聲取代了畢業離別的傷感。
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