矽谷中文學校畢業典禮 歡笑取代傷感

南灣矽谷中文學校5月20日舉辦畢業典禮，雖然只有11位畢業生，但場面溫馨感人，現場歡笑聲取代了畢業離別的傷感。(記者熊移山/攝影)

南灣矽谷 中文學校5月20日舉辦畢業典禮，雖然只有11位畢業生，但場面溫馨感人。除了每位學生以中文發表感性及幽默的畢業感言，學生家長也上台道出孩子在學中文的酸甜苦辣。校長寇惠風也鼓勵學生，畢業之後不要停止學習，特別是走上社會後有中文基礎在職場上絕對是一個優勢。

僑教中心莊雅淑主任代表頒發證書給CLS結業生，恭賀他們在美國完成第二語言的課程。(記者熊移山/攝影)

典禮現場請到僑教中心莊雅淑主任及徐廣梅副主任，佛利蒙高中聯合學區 總監Polly Bove及學區副總監Graham Clark、董事主席Naomi Nakano-Matsumoto，以及庫比蒂諾市議員魏虹出席。莊雅淑致詞時提到，他可以了解孩子從小在美語環境下還要學中文是很辛苦，特別肯定家長能在海外堅持傳承華文教育給下一代的精神。學區總監Bove則逗趣的表示，她很羨慕每一位同學都有雙語能力，除了可以輕鬆的通過高中的第二語言考試，相信也學到了很多傳統文化。

庫比蒂諾市議員魏虹及矽谷中文學校校長寇惠風頒發獎座給學術比賽優勝的同學。(記者熊移山/攝影)

本次七位是母語班畢業生，五位是CSL(Chinese second language)結業生，他們多數是從幼兒園就加入矽谷中文學校，也很高興自己能堅持下來，畢竟他們除了學到中文之外，傳統的中華文化以及從各式各樣的學術比賽中學到的東西更是珍貴。多數家長對自己的付出，能讓孩子能學到屬於自己族群的文化，都表示再怎麼辛苦一切都值得，特別是學校不定時的舉辦各類課外活動以及比賽，都是讓孩子用寓教於樂的方式學習到更多文化上的東西。

佛利蒙高中聯合學區總監Polly Bove及學區副總監Graham Clark，代表頒發畢業證書給七位母語班畢業生。(記者熊移山／攝影)

寇校長表示，經過兩年的疫情 以視訊教學，確實有很多同學放棄，但是學校不會忘記當年成立的宗旨，會堅持提供豐富優質的中文以及中華文化學習環境。畢業典禮後，學校也進行學術比賽頒獎典禮，演講組、朗讀組、西畫、書法、作文、漢語拼音等等，現場的歡笑聲取代了畢業離別的傷感。