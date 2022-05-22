南灣台灣僑界譴責南加教會槍案 籲對鄭醫師妻兒伸援手

聯合記者會出席代表，前排左起謝鎮寬、葉俊雄、傅紅玉、黃潔宜、莊雅淑、周信結，記者會發表聲明，譴責暴力犯罪，追悼鄭達志醫師。(記者熊移山／攝影)

上周發生在南加 橙縣台灣人基督長老教會的槍擊 案，造成1死5傷的悲劇。在警方調查確認為仇恨犯罪 後，5月21日南灣台灣僑界舉行記者會，追悼鄭達志醫師，嚴厲譴責造成南加台美人教會流血事件的暴行與仇恨犯罪。與會代表除了對鄭達志醫師挺身拯救教友而犧牲感到不捨外，並強調民主社會應該尊重彼此不同政治立場及宗教信仰，透過對話和包容，尊重多元化社會的各種差異。

這場由僑務委員李漢文召集的記者會在南灣文教中心舉行，參與者紛紛對這場槍擊案表達震驚。記者會並發表聲明，美國及台灣政府清查仇恨犯罪組織，讓世界知道中共對台灣的霸凌。聲明譴責曾經加入過「和統會」（中國和平統一促進會）組織的兇嫌，希望警方深入調查案件，對被國務院列為中華人民共和國外圍組織的和統會進一步管制。另外，在事件中為保護他人不幸喪生的鄭醫師留有遺孀，及還在就學的兩名孩子，教會已發起募捐，記者會呼籲社會各界能伸出援手。

僑務委員李漢文同時是北加州南灣台灣僑界總召，針對追悼鄭達志醫師記者會發表了聯合聲明(記者熊移山/翻攝)

文教中心主任莊雅淑表示，僑委會也呼籲僑民更加留意自身安全，維持僑社團結和諧，避免仇恨挑撥分化，共同守護民主自由價值。會中，台灣文化體育會創辦人傅紅玉表示，身為基督教徒，她非常痛心這件事竟然發生在一群敬畏上帝的長輩身上。她引用聖經的一段話：「我將這些事告訴你們， 是要叫你們在我裡面有平安。」用以勉勵大家，祈求上帝安慰及保守倖存的教友。與會代表也呼籲，這只是一件個案，千萬不要被有心人士利用來加深統獨之間的衝突。鄭達志醫師捐款專線詳見附圖。