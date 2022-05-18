趙彤儀 深耕中國民族樂50年 教過逾1.3萬名各族裔學生

太平洋鐵路完工153周年活動上，東灣屋崙長城青年管弦樂團選了「雨打芭蕉」和「昭君怨」這兩首曲子作為代表，並在鐵路博物館留念。（受訪者提供）

加州鐵路博物館5月7日舉行了橫跨北美大陸的太平洋鐵路完工153周年活動，東灣屋崙 長城青年管弦樂團（Great Wall Youth Orchestra）在鐵路博物館內表演中國傳統樂曲，舞台上除了亞裔 外，還有非裔、西語裔等各色族裔的孩子，有如美國歷史拓荒的縮影。一手促成各族裔孩子們學習民族樂的推手，就是教學民族樂50年的趙彤儀（Sherlyn Chew）。

趙彤儀。（受訪者提供）

趙彤儀是紫竹音樂教育基金會（The Purple Silk Music Education Foundation, PSMEF）、長城青年管弦樂團創辦人，畢生投入中國民族音樂教學。她細數教學50年來，至少教過1萬3000個學生，不少學生從中產生音樂興趣與長才，成年後再投入教學行列，使得中國民族樂在東灣屋崙能夠不斷地傳承下去，成為亞裔值得驕傲的文化經典。

紫竹音樂教育基金會、長城青年管弦樂團在東灣教學民族樂多年，培育當地非常多孩子學習演奏民族樂器。（受訪者提供）

華裔第4代 能說 粵語、普通話

會投入中國民族音樂，對趙彤儀來說，也是無心插柳的一段良緣。趙彤儀說得一口流利的粵語和普通話，很難讓人聯想到，她居然是美國土生土長的華裔第四代。她的外曾祖父母1854年就到美國了，1888年全家落腳於舊金山，而她的父親則是第一代移民，也是音樂史教授和音樂家，因此從小就有學習音樂的機會，她自己也非常喜歡音樂和民族樂。

趙彤儀因為喜歡演奏樂器和唱歌，14歲開始學習京劇，柏克萊加大 社會科學和語言雙學位畢業後，因為興趣，前往台灣學習京劇和民族樂，並師從台灣的民族樂大師孫培章學習琵琶。後來她又回到柏克萊加大繼續深造音樂及教學碩士，結婚、生子，在林肯小學（Lincoln Elementary School）當雙語教師。而她與民族樂的緣分，就在她的青年時期默默生根萌芽。

趙彤儀（Sherlyn Chew，第二排左二）畢生投入中國民族音樂的教學，至少教過13000個學生，是加州東灣民族樂教學第一把交椅。（受訪者提供）

學校活動、藝術開幕式、州博覽會、教堂和專業體育賽事等活動都不乏長城青年管弦樂團的身影。（受訪者提供）

孫培章後來也來美國，先落腳佛羅里達，之後又搬到洛杉磯，最後逝世。趙彤儀前往洛杉磯悼念孫培章時，發現孫培章留下了大批的民族樂器。她說，當時師母認為丟掉也可惜，不如轉賣給她，讓她有機會可以在美國繼續發展民族樂，於是她回到北加，透過各種募款、申請獎金等方式，終於籌到四、五千元，風塵僕僕地開著大車，一口氣將所有樂器載回屋崙。

「在美國，能做出沒有錢的交易，才是真正的大成功。」趙彤儀說，她當初聽了她的老師說的這句話，也一直銘記在心，因此她的一切初衷，就只是想要教學民族樂、推廣民族樂，讓更多孩子有機會可以學習。

趙彤儀原本只教自己班上的孩子演奏樂器，但風氣漸開後，其他班級也開始想學音樂，她就從雙語老師變成了音樂老師，每天每年級輪流時段來學音樂，全校的學生們都有機會可以學習音樂，而她也能從全校學生裡面找到一些有音樂天分的學生，再加以訓練，正式成立了一個可以上台表演的樂隊—紫竹管弦樂團。

音樂課程 擴展到社區學院

1995年時，林肯小學的學生從K到6年級共750個學生，無論族裔、膚色，每個學生都在練習中國民族樂。後來名聲大開，趙彤儀的民族樂課程一路拓展到當地的中學，也獲得當時的教育局長支持，讓更多學生即便沒有參與過林肯小學的音樂課程，也能參加中學的音樂課程，即便是中低收入戶家庭，也可以學習音樂。屋崙有愈來愈多孩子接觸過中國民族樂，2005年開始音樂課程更擴展到蘭尼學院，可以拿到大學學分。

趙彤儀在屋崙深耕發展民族樂50年，她的兒子蕭秉綱（Victor Siu）繼承母業，也成為民族樂教師的一員。他們成立的樂團和合唱團在當地引起迴響，學校活動、藝術開幕式、州博覽會、教堂和專業體育賽事等活動都不乏他們的身影。

太平洋鐵路完工153周年活動上，東灣屋崙長城青年管弦樂團選了「雨打芭蕉」和「昭君怨」這兩首曲子作為代表。趙彤儀說，這兩首曲子是她特地與廣東台山的音樂朋友討論，朋友推薦了能代表那個時代廣東音樂的作品。

紫竹音樂教育基金會、長城青年管弦樂團在東灣教學民族樂多年，培育當地非常多孩子學習演奏民族樂器，當地學院也有授課，可以抵免學分。（受訪者提供）

身為移民第四代的趙彤儀說，中國早期移民為美國建設做出巨大貢獻，不應該被忘記，尤其在當下不斷發生仇恨亞裔事件的情況下，華人應為自己的先人在這塊土地上的貢獻而感到驕傲，尤其鐵路完工153周年活動格外具有意義，她也想到，當年來自廣東的中國鐵路工人，離鄉背井、辛苦工作之餘，他們是不是也在思念著故鄉的音樂？

音樂不僅能抒發人們的情緒，同時也是同一世代的人們的集體回憶。趙彤儀在離中國這麼遙遠的美國加州屋崙，不僅延續了華人們對故鄉音樂的思念之情，同時也成為一名民族樂園丁，散播了音樂的種子，讓更多孩子萌芽、成長，而變成一棵棵的大樹，最後成為一片樹林。