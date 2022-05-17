75歲功夫耆老馬作林 組社安隊巡華埠 440天不間斷 搶案大減

馬作林正在帶隊巡邏。 （記者劉先進／攝影）

今年75歲的東灣台山同鄉會主席馬作林，總記得2020年6月某一天的情景；那時疫情 爆發，仇恨亞裔案件時有發生，華埠 30家商戶遭暴力洗劫，治安不佳，商戶全裝上木板，市民害怕外出購物。那一天，他站在8街夾Webster街路口，附近四個街區沒一個人影，路面靜悄悄，華埠凋零，讓人痛心。

2019年農曆新年華埠搶劫頻發時，馬作林就數次和社區提及，希望組織義工巡邏，但因有人反對，未能成行；疫情爆發後，仇亞風潮四起，華埠治安惡化，馬作林不再猶豫，2021年3月1日，台山同鄉會華埠社安隊成立。如今，社安隊每天巡邏至少4小時，已經連續巡邏440天，加上警員入駐，華埠搶劫案現已大幅減少。

屋崙市長薛麗比，表彰馬作林率領的台山同鄉會華埠社安隊的貢獻。 （記者劉先進／攝影）

自幼習武 多次與歹徒搏鬥

移民來美前，馬作林任職廣東台山文聯，1998年全家來美，彼時的他，熱心僑社工作。2001年，他參與創立台山同鄉會，擔任書記，撰寫章程，也是目前僅剩的創會元老，他還在聯誼會音樂社等數個組織，義務分擔工作。台山同鄉會會員400人，是東灣規模龐大的僑社。

傳統僑社通常注重內務工作，面向社區的較少，但馬作林確立同鄉會的宗旨「愛國愛鄉、凝聚鄉情、服務鄉親」，希望繼承傳統僑社固有模式的同時，走向外界，服務社區。「華埠是華人 的家園，在華埠，僑社相對有能力組織和團結力量，有這個優勢，能更多進入社區服務，力量無窮大」。

馬作林率領的台山同鄉會華埠社安隊，受到東灣政要的嘉獎。 （記者劉先進／攝影）

馬作林從6歲開始習武，精通洪拳和氣功，曾數次和兇徒搏鬥。2019年，他與朋友到華埠停車場取車，有人拿槍指著朋友頭要搶劫；他偷偷從車尾溜過去，一拳勢如奔雷，將劫匪手槍打在地上，劫匪落荒而逃。6年前，馬作林帶著禮物去看望生病的母親，途經華埠Harrison夾11街時，三個年輕人圍上來搶劫，他鎮定自若退到墻角，減少攻擊面，揮拳暴擊，打中一人腰部，一人腹部，劫匪逃之夭夭。

熱心公益事業又藝高人膽大，讓馬作林毅然決定組建社安隊巡邏。一年多時間，他堅持每天巡邏，戒了最愛的打麻將和喝早茶，這期間一步沒踏入近在咫尺的兒子家，以便節省時間。對於巡邏風險問題，馬作林擺擺手說：「為社會做事情，必須有犧牲，如果人人不付出，治安搞不好。」

州議員米婭·邦塔，此前曾代表州長紐森，表彰台山同鄉會社安隊貢獻。（記者劉先進／攝影）

社安隊團結一心 遇事勇敢

讓馬作林欣慰的是，在互相影響之下，社安隊成員團結一心，遇事不退縮，總是勇敢的衝在第一線；需要舉辦活動，他在微信上一召喚，應者雲集。

今年2月1日農曆大年初一，社安隊成員正聚餐，得知9街的一家酒莊出現襲擊事件；4人購買彩票出現爭執，怒罵華人愚蠢，在現場扔東西，華人和目擊者見義勇為，被肇事者用胡椒噴霧噴中眼睛。社安隊馬上停止用餐，火速奔赴現場，緩解衝突，提供翻譯等服務，並安慰受害者。

去年5月27日，疑似吸毒的女子開車超速衝上華埠人行道，撞倒電器箱，又撞傷60歲的華人婦女，社安隊趕緊維護現場交通，等待救護車過來。

台山同鄉會社安隊辛苦耕耘，為屋崙華埠的治安改善做出貢獻，名聲遠播。之後，又有其他的社團也先後組織巡邏隊，甚至美國其他華埠地區也傚仿，自己組織起來維護治安。

加州州長紐森、市長薛麗比、市議員勵琪等政要，也對台山同鄉會社安隊的工作給予高度肯定，並頒獎表彰。

馬作林說，如今隨著義工巡邏，警員入駐，華埠治安單位好轉，市民也放心了，開始回歸華埠消費，「希望警民繼續攜手，華埠更加安全。」