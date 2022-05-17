疫後灣區首場僑務座談聽取建言 賴銘琪期許榮譽職續秉初衷

當日有近百人出席會議。（僑教中心提供）

為凝聚僑界共識，反應僑情，且集思廣益為僑務施政提供建言與參考，金山灣區 文教中心在疫情 趨緩後辦理今年首場大型僑務榮譽職座談會，而這也是疫情後首次大型僑務座談。當日由駐舊金山辦事處處長賴銘琪主持，僑教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅、建國一百年海外代表崔競乾僑務諮詢委員、僑務委員陳德輝、呂玉貞、李漢文、李文雄、魏德珍、吳怡明等僑務榮譽職人員共85人參加。

賴銘琪致詞指出，他就任以來在政務及僑務上都同步努力，並表示這次是他參加過最盛大的僑務榮譽職座談會，感謝大家踴躍出席提供建言，共同在海外為中華民國 台灣打拚。賴銘琪說，從事外交工作30年，充分體會到僑務榮譽職人員對外交及僑務工作上的重大幫助，「僑務榮譽職人員非但沒有支薪，平日各種僑務活動還要出錢出力，期許榮譽職續秉初衷，繼續給予駐舊金山辦事處及僑教中心支持，共同為增進台灣福祉、促進僑社和諧繁榮及提升中華民國在國際能見度攜手努力。」

莊雅淑則代表僑委會委員長童振源感謝金山灣區僑務榮譽職對僑務推廣的支持與協助，並針對最新僑務政策及僑務服務進行說明，包括僑委會90周年「光輝九十 僑見未來」系列慶祝活動、推動台灣華語文學習中心計畫成果、僑胞服務手冊及僑胞因疫情影響權益維護、海外台商精品選拔、海外台商磐石獎選拔、全球青商潛力之星選拔、以及中心i-Taiwan窗口協助僑青返台就業就學、台商服務手冊、僑委會啟動Twitter、全球僑胞服務Line數位平台、台灣性別平等成績及Taiwan Plus頻道設置情形等。她邀請僑務榮譽職協助推廣這些項目，讓更多僑胞了解最新僑務服務。

另外，當日會中也播放2021年僑委會十大重要僑務紀事及Taiwan Plus影片宣導，增進榮譽職對僑務推動情形的了解。

僑教中心指出，這次座談僑務榮譽職人員出席踴躍，除對於包括台灣語文學習中心及FASCA等政策提出建言以外，也就僑胞疫情期間返台隔離措施、年金請領文件及駐處領務措施等提問與交流，大家的發言非常熱絡。賴銘琪與莊雅淑對於僑領的疑問都一一回答，最後僑務榮譽職手持熊愛台灣愛心能量包，共同聲援台灣加入世界衛生大會並恭賀僑委會90周年生日快樂。