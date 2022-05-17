我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

國際醫藥大學太極氣功研究學院成立 推廣武醫同源

記者李榮／桑尼維爾報導
國際醫藥大學太極氣功武醫研究學院成立，宣揚武醫同源的理念。（記者李榮／攝影）
國際醫藥大學太極氣功武醫研究學院成立，宣揚武醫同源的理念。（記者李榮／攝影）

國際醫藥大學太極氣功武醫研究學院正式成立，本月15日在國際中醫藥大學舉行活動。研究院表示，成立的緣由是希望在原有的太極學院基礎上，能進一步推廣「武醫同源，全民大健康」，廣泛地介紹太極武醫健康養生學，並且培養太極武醫人才、傳播太極中醫傳統文化，促進美國多元文化交流。

國際醫藥大學太極氣功武醫研究學院長是林元闓（Jeff Lin)、副院長是遲紹和。林元闓畢業於台灣交通大學電子工程系、聖地牙哥州立大學電機碩士，也是華體會副執行長兼太極處處長。林元闓表示，自己從自大學起就參加太極拳社團，接觸太極拳，來美國工作後先後從陳氏太極拳的陳慶州、陳小旺、陳有則等大師學習拳法，後來又學習楊氏太極拳，向第五代嫡傳楊軍學習，並從第一代王氏水性太極拳嫡傳林啓明師傅，習練王氏水性太極拳和推手。

包括太極科學聯合會秘書長李書東等人都前往致意。主辦單位介紹，在武醫健康養生中，調理者採用具有以傳統導引吐納功能的各類養生功法，像是太極拳、養生樁、六字訣、八段錦、易筋經等，以及自我循經推拿按摩和自我捶療、拍打等調理手段，調動自身體內的功能和能量，疏通經絡穴脈，並改善氣血和呼吸及心肺系統，從而達到身體的康復與健康養生的促進作用。

他們表示，這次慶祝國際醫藥大學太極氣功武醫研究學院的成立，就是希望更多人能了解太極的好處，並且開始推動「整合醫學」，推廣太極與武術同源、武醫同源的理念。國際醫藥大學創辦人王英秋指出，醫藥大學推出「矽谷大健康季」，期待能普及健康養生知識與理念，增進個人、家庭及全社會的健康。

研究學院表示，矽谷是科技重鎮，但許多矽谷人的工作壓力非常大，頸、肩、背、腰痠痛、或者失眠、憂鬱、心腦血管病和胃腸病等，都是常見的問題，「在商場上拚搏，工程師及所有人員的壓力與疾苦影響到家庭父母和孩童，嚴重傷害了矽谷人的生活品質，矽谷已成為生活壓力和各種病苦的重災區。」為了面對如此嚴峻的挑戰，國際醫藥大學和世界整合醫學學會聯合會的醫學專家，聯合社會團體、科學組織等，開始全面推動「矽谷大健康」行動。

當天除了慶祝太極氣功武醫研究學院成立外，還有義診及健康資詢服務，針對痠痛、失眠、憂鬱，高脂肪、高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸等問題進行義診。同時，也基於中西醫並用的整合基礎上，結合藝術、醫學、食療、音樂養生、太極、氣功、武醫等方法，打造更健康的生活環境。

矽谷 醫學 失眠

上一則

WTT支線賽 莊智淵「放開打」 摘男單、男女雙金

下一則

州議會亞太裔黨團 表揚世界日報及亞裔媒體

延伸閱讀

伍麗娥競選連任PCC理事 趙美心、方樹強籌款會站台

伍麗娥競選連任PCC理事 趙美心、方樹強籌款會站台
子女大學學費 越早存越好

子女大學學費 越早存越好
不耐「安眠藥」副作用？熟女求助中醫治失眠

不耐「安眠藥」副作用？熟女求助中醫治失眠
福建19所大學將試點 以統測成績招收台灣高中生

福建19所大學將試點 以統測成績招收台灣高中生
庫克受邀至這所大學畢業典禮演講 強調為多元群體考量

庫克受邀至這所大學畢業典禮演講 強調為多元群體考量

熱門新聞

妻子在旅途中檢測出感染新冠，舊金山加大醫學院院長瓦賀特推文分享他們的應對方式，以及一張妻子在檢測結果呈陽性前，在飛機上包得密不通風的照片。（取自推特）

出遊途中妻確診 加大醫學院院長這樣應對

2022-05-10 12:22
聖荷西被地產網站認為是最高比例想要搬離的城市。（記者李榮／攝影）

最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

2022-05-12 19:31
Emily Chhun在聖利安住Safeway超市外遭毆打及搶劫。（電視新聞截圖）

灣區亞裔女遇劫 因50元太少被搶嫌痛打

2022-05-14 19:06
新數據顯示，舊金山檢測陽性率高達9.4%，是加州平均的兩倍。（電視新聞截圖）

加州新冠染疫率最高10縣 7個在灣區

2022-05-13 02:15
專家認為，結合疫苗抗新冠口服藥，可望達到新冠零死亡目標。圖為輝瑞新冠口服藥Paxlovid。(美聯社)

口服藥+疫苗 專家：新冠「零死亡」可期

2022-05-14 02:19
經濟問題尚未對灣區房價造成打擊。許多屋主一直不願意將房屋出售，導致待售房屋庫存量低。(Getty Images)

金山灣區房價飆 不受利率漲影響 獨棟房比去年漲21.7%

2022-05-10 23:37

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次