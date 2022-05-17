國際醫藥大學太極氣功研究學院成立 推廣武醫同源

國際醫藥大學太極氣功武醫研究學院成立，宣揚武醫同源的理念。（記者李榮／攝影）

國際醫藥大學太極氣功武醫研究學院正式成立，本月15日在國際中醫藥大學舉行活動。研究院表示，成立的緣由是希望在原有的太極學院基礎上，能進一步推廣「武醫同源，全民大健康」，廣泛地介紹太極武醫健康養生學，並且培養太極武醫人才、傳播太極中醫傳統文化，促進美國多元文化交流。

國際醫藥大學太極氣功武醫研究學院長是林元闓（Jeff Lin)、副院長是遲紹和。林元闓畢業於台灣交通大學電子工程系、聖地牙哥州立大學電機碩士，也是華體會副執行長兼太極處處長。林元闓表示，自己從自大學起就參加太極拳社團，接觸太極拳，來美國工作後先後從陳氏太極拳的陳慶州、陳小旺、陳有則等大師學習拳法，後來又學習楊氏太極拳，向第五代嫡傳楊軍學習，並從第一代王氏水性太極拳嫡傳林啓明師傅，習練王氏水性太極拳和推手。

包括太極科學聯合會秘書長李書東等人都前往致意。主辦單位介紹，在武醫健康養生中，調理者採用具有以傳統導引吐納功能的各類養生功法，像是太極拳、養生樁、六字訣、八段錦、易筋經等，以及自我循經推拿按摩和自我捶療、拍打等調理手段，調動自身體內的功能和能量，疏通經絡穴脈，並改善氣血和呼吸及心肺系統，從而達到身體的康復與健康養生的促進作用。

他們表示，這次慶祝國際醫藥大學太極氣功武醫研究學院的成立，就是希望更多人能了解太極的好處，並且開始推動「整合醫學 」，推廣太極與武術同源、武醫同源的理念。國際醫藥大學創辦人王英秋指出，醫藥大學推出「矽谷 大健康季」，期待能普及健康養生知識與理念，增進個人、家庭及全社會的健康。

研究學院表示，矽谷是科技重鎮，但許多矽谷人的工作壓力非常大，頸、肩、背、腰痠痛、或者失眠 、憂鬱、心腦血管病和胃腸病等，都是常見的問題，「在商場上拚搏，工程師及所有人員的壓力與疾苦影響到家庭父母和孩童，嚴重傷害了矽谷人的生活品質，矽谷已成為生活壓力和各種病苦的重災區。」為了面對如此嚴峻的挑戰，國際醫藥大學和世界整合醫學學會聯合會的醫學專家，聯合社會團體、科學組織等，開始全面推動「矽谷大健康」行動。

當天除了慶祝太極氣功武醫研究學院成立外，還有義診及健康資詢服務，針對痠痛、失眠、憂鬱，高脂肪、高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸等問題進行義診。同時，也基於中西醫並用的整合基礎上，結合藝術、醫學、食療、音樂養生、太極、氣功、武醫等方法，打造更健康的生活環境。