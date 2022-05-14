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捐助APA、CCCC  中信銀行疫期「幫一把」

記者熊移山／舊金山報導
華埠幼兒樂園(CCCC)成立50周年的晚會，中信銀行代表與執行董事 Anne W. Kwong(右三)合影。(中信銀行提供)
華埠幼兒樂園(CCCC)成立50周年的晚會，中信銀行代表與執行董事 Anne W. Kwong(右三)合影。(中信銀行提供)

美國中信銀行灣區共有三家分行，多年來除了重點服務以亞裔族群，對地方公益也不落人後。除了在年初向亞裔家園服務(APA)捐助6000元之外，日前在華埠幼兒樂園(Chinatown Community Children’s Center簡稱CCCC)成立50周年的晚會上也捐出3000元，協助這些非營利組織度過疫情期間募款困難，並繼續幫助亞裔及弱勢族群。

中國信託舊金山分行首席副總裁伍安娜表示，中信銀行一直以來都是支持當地公益活動。從疫情以來社福團體募款越來越困難這次選擇捐助的兩家非營利機構，其中APA成立於1987年，由專業人士和經驗豐富的家庭義工組成，主要是服務因婚姻或難民從東南亞國家來到美國的新移民。他們多有語言障礙和文化衝突，加上不熟悉西醫和適當育兒教育方式，造成家庭暴力、社會孤立、抑鬱和經濟困難等問題。

APA長期通過提供語言和文化上適當的服務（例如家訪、情感支持和翻譯服務）來幫助這些家庭。以防止虐待兒童和家庭暴力，從而促進健康的兒童和家庭。可以訪問他們的網站 https://www.apafss.org/ 了解更多信息。

另外一家CCCC成立於 1972 年，也是當年加州亞裔美國民權運動的一部分。 為華埠和整個亞裔社區提供公共服務。已成功為灣區 3000多個家庭提供優質的雙語、雙文化、護理和教育。CCCC 80%的孩子來自低於標準收入水平的家庭。該中心的使命是幫助這些家庭融入美國社會並獲得經濟穩定，同時保持他們的文化認同。讀者可以上CCCC官網https://www.childrencenter.org/ 了解更多信息。

伍安娜表示，美國中信銀行於1989年成立總部位於洛杉磯市，在加州、紐約及紐澤西州擁有14家分行，為美國境內第四大的華人銀行，全世界有110家海外網點，是台灣擁有最廣泛國際網絡的金融機構。在舊金山三個分行也都提供華語、粵語等服務，另外不定時舉辦的免費金融講座，也是提供亞裔族群在美理財的好幫手。

華埠幼兒樂園成立50周年的晚會，中國信託舊金山分行首席副總裁伍安娜與舊金山市市長...
華埠幼兒樂園成立50周年的晚會，中國信託舊金山分行首席副總裁伍安娜與舊金山市市長London N, Breed合影。(中信銀行提供)

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