中工會5月14日年會 4場高科技講座

右二為現任副會長姜至真，他將在5月14日接任第43屆會長。左二為杜英姿博士，當天她將引領觀眾走入最熱門的領域：元宇宙。(記者熊移山／攝影)

美洲中國工程師學會(CIE)舊金山分會，將在5月14日(周六)於聖他克拉拉會議中心(Santa Clara Convention Center)舉辦第43屆年會。本屆年會將從下午1時開始，首先將會有連續四場講座，分別針對人工智能(AI)、半導體概況、生技醫療、元宇宙 (Metaverse)等四個主題。晚宴部分則邀請加州 主計長余淑婷( Betty T. Yee)女士發表專題演講。

CIE副會長姜至真表示，本次活動主題為「超越突破」(Beyond Breakthrough)。下午的研討會中各領域的頂尖專家，將講述他們的觀察並預測技術進步的長期影響。首先是由電機電子工程師學會(IEEE)2019全美總會長Dr. Coughlin登場，他將闡述記憶體與未來AI的最新應用。

第二場由全球半導體技術領先的台積電(tsmc)資深總監Dr.Paul Rousseau，帶領現場聽眾瀏覽半導體產業的過去、現在與未來。

另外被業界稱為生醫界伊隆馬斯克的創業家與發明家Mir Imran，大會特別安排專家與他對談，同時現場提問讓聽眾能更深入了解他為什麼能成立20間生物醫療公司，15間上市或被收購。

最後壓軸由前普渡大學終身教授，同時目前是新創公司創辦人的杜英姿博士(Eliza Du)，她將引領觀眾走入最熱門的領域：元宇宙。中工會期待藉由研討會中跨世代多領域的交流，超越突破，讓來到現場的朋友們滿載而歸。

至於晚宴的主講人余淑婷也將延續「突破」的概念，將與大家分享加州如何突破疫情，度過世紀最大危機，以及未來兩年的加州施政藍圖 。她也將以自身35年的公職經驗，邀請科技工程界的朋友們，一起努力為社區與環境做出更大貢獻。

晚宴另外一個重頭戲就是年度企業家獎，今年3位得主包括未上市獨角獸的線上超市Weee!創辦人兼執行長Larry Liu。與去年NASDAQ上市專注於光學雷達(Lidar)Cepton的創辦人兼執行長Dr. 裴軍(Jun Pei)。

年度企業家獎這個獎項歷年來都是頒發給亞裔 華人，今年也首度擴大到亞裔美國人。第三位是由印度裔的Mir Imran得到傑出企業家終身成就獎。中工會期望在祝賀三位企業家商業上非凡成就的同時，也藉此伸出觸角，擴大對亞洲族裔與社群的影響力。5月14日下午的研討會免費開放入場，晚宴則每位200元。有興趣的民眾可以先上網註冊或查詢cie-sf.org。