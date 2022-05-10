海外台商磐石獎起跑 即起報名

陳陽明經營的「Landway International Corporation」去年獲獎。（僑教中心提供）

中華民國 僑務委員會為表彰海外經營有成，各方面表現卓越，且對台灣或僑居地等國際社會有貢獻的台商企業，每年辦理「海外台商磐石獎─卓越台商選拔」表揚活動，以肯定當選企業成就，也讓全球台商企業相互學習觀摩，提升經營能力及競爭力。去年度灣區 僑領陳陽明經營的「Landway International Corporation」獲獎，而今年度的海外台商磐石獎遴選已經開始，歡迎台灣企業報名。

僑教中心表示，「海外台商磐石獎─卓越台商選拔」表揚活動由僑務委員會指導， 經濟部中小企業處、中華民國全國中小企業總會、世界台灣商會聯合總會主辦，報名為即日起至2022年6月9日截止。參選資格為成立滿5年（2017年6月10日以前成立）的台商企業，最近3年（2019-2021年）連續獲利或營運成長狀況佳，並且對台灣或僑居地等國際社會有顯著貢獻者。

依照規定，參選者必須由僑務委員會等政府單位，或外交部、僑委會、經濟部等駐外單位、辦事處、當地僑團、台商會、參選企業僑居地的政府有關單位及機構，或海內外金融界、工商團體、台灣四大會計師事務所（勤業眾信Deloitte、資誠PwC、安侯建業KPMG與安永EY）等推薦參選。表揚名額以8家企業為原則，但實際當選家數由評審委員會議決。

僑教中心介紹，獲獎的台商企業將獲台灣政府高階首長頒發海外台商磐石獎獎座，以及海外台商磐石獎的當選證書。獲獎者也將拜會台灣政府單位首長或駐舊金山 辦事處，以肯定當選企業的經營成就。同時，主辦單位也會出版當選企業專輯，介紹當選企業卓越事蹟及貢獻。另僑委會也會國內外宣傳表揚優秀的台商企業。

更多細節及報名表格可至經濟部中小企業處，網址：smeaward.moeasmea.gov.tw（海外台商磐石獎專區）。或洽詢金山灣區僑教中心，諮詢專線408-747-0394分機118。