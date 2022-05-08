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馮國璋後人 馮道芬參選中谷聯邦眾議員

記者江碩涵／灣區報導
馮國璋後人馮道芬參選第九選區聯邦眾議員。（馮道芬提供）
馮國璋後人馮道芬參選第九選區聯邦眾議員。（馮道芬提供）

曾任中華民國代理大總統的馮國璋的後人馮道芬（Karena Feng），宣布競選加州第九選區聯邦眾議員。馮道芬說，第九選區位於士德頓（Stockton），是加州第三大華裔老區，至今還有中華會館、秉公堂等老會館，而她深愛這片美麗富饒的土地、辛勤勞動的人民，特別是華裔祖先和移民曾經並繼續參與開發和建設，讓她感到自己的責任感，因此全立參選聯邦眾議員。 

馮道芬說，她出生在一個政治家庭，她的外曾祖父是1917年7月6日至1918年10月10日的中華民國代理大總統馮國璋，她的祖父是上海著名首席偵探，她的父親則是一位保守的解放主義者，在這樣的環境中長大，她從小就耳濡目染沉浸在政治環境中，天生精通政治，把政治作為自己的第二天職。 

馮道芬曾是眾議院議長波洛西的準兒媳。她說，波洛西兒子是她23年的伴侶，其間共同養育了三個孩子。 

馮道芬自述，她從小就表現出政治才華，富有正義感和愛心，並有明確的公私分際。她共有60多張各類型證書，在喬治亞華盛頓大學獲得政治學碩士，並進修了兩個法律學位，目前從事房地產工作，同時也建立「幫助寄養兒童」的非盈利性組織。

馮道芬說，她當過政治顧問，參加過許多競選活動，參與助選的所有候選人最後都贏了選舉，但她從來沒有想過成為參選人。 

她表示，聯邦眾議員第九選區是選區重畫之後的一個新選區，這個選區有著豐富的農業及礦產資源，是一個十分有潛力的地區，但80萬人口中，就業人口只有26萬，居民受教育程度也待提高，如果她當選，將致力發展農業經濟、提高就業率、爭取聯邦經費，修橋建路、改善基礎建設，同時，開發選區內的礦產資源，提高選區內的資源利用率。 

除了區內經濟外，馮道芬說，她同時也將改革選區的兒童寄養家庭系統，因為第九選區也是加州最糟糕的寄養系統之一，她就失去了她的四個孩子的撫養權。馮道芬分析，美國約有50萬個兒童住在寄養家庭，把孩子放在寄養家庭的數量，過去10年有著明顯的增長。 

她分析，從家中被領走而被安置在寄養家庭，對任何孩子來說，都非常困難和充滿壓力，約有30%被寄養的孩子，有嚴重的情感、行為或發育障礙，因此她將致力於讓寄養孩子回家計畫，改革不合理的機制，避免家庭被撕裂。

加州 眾議員 中華民國

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