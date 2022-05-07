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車管局業務 舊金山華埠首家說華語DMV代辦處「吳興記」可代辦

記者熊移山、李怡/ 舊金山報導
吳興記第二代店主吳女士是舊金山第一家申請到BPA的商家，她希望藉由這項業務為華埠注入一點新的氣象。(記者熊移山╱攝影)
吳興記第二代店主吳女士是舊金山第一家申請到BPA的商家，她希望藉由這項業務為華埠注入一點新的氣象。(記者熊移山╱攝影)

許多人一聽到要去加州車輛管理局(DMV)辦理文件，通常的反應就是皺起眉頭。因為每次前往來回車程加上等待時間至少花上兩到三個小時。但其實很多民眾不知道現在除了考駕照外，DMV已經將許多業務外包給民間企業，稱為Business Partner Automation， 簡稱BPA。多數為車商或是美國汽車協會(AAA)的各地分處。位於舊金山華埠40年老店「吳興記」年初開始也取得這項代辦業務的執照。這也是舊金山灣區是第一家可以說華語的DMV代辦處，店家希望利用這項業務為唐人街注入一點新的氣象。

除了考駕照外，DMV已經將許多業務外包給民間企業簡稱BPA。多數為車商或是美國汽...
除了考駕照外，DMV已經將許多業務外包給民間企業簡稱BPA。多數為車商或是美國汽車協會(AAA)的各地分處。(記者熊移山╱攝影)

吳興記之所以會開辦這項業務，是因為疫情的關係讓生意大受影響。本來第二代店主吳女士想要把店收起來退休。但是想到吳興記已經在華埠40年，一定還能做些什麼繼續經營下去幫助附近居民。恰巧有朋友推薦他DMV開放業務外包，結果皇天不負苦心人，吳興記順利加入車管局夥伴計畫的商家。

由於2023年5月3日起，所有乘坐國內班機的乘客必須使用真實身分證件也就是Real ID才能搭乘。專門辦理這項業務的DMV，也讓參與夥伴計畫的商家可以協助民眾申請。

吳女士表示，去DMV辦理Real ID，你起碼要排三個小時的隊。而且資料不全很可能就得再跑一趟。來到代辦處先打電話溝通，有什麼資料不全的話可以立刻告訴你，所以大概只需要半個鐘頭就可以完成。雖然最後申請人還是要去DMV，但是由代辦處幫你約好時間(DMV)

所以到DMV只需要10分鐘就可以完成申請。

由於加州DMV這項業務的外包並沒有廣為宣傳，很多人並不知道這個消息。如果身處加州，想要知道附近是否有車管局夥伴計畫的商家，只要在Google搜尋「dmv bpa program」進入頁面後再選擇最右邊地點(location)的選項，鍵入你所在的郵政編碼(zip code)就可以找到。目前這類夥伴計畫商家承辦的業務有更新的車輛登記、更新駕駛執照或身份證、身份證申請、更改地址以及繳交牌照稅領取貼紙等等，有興趣的民眾可以上網查詢

DMV 加州 華埠

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