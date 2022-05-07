林立仁「加倍努力」紀錄片 記錄亞裔藍領家庭孩子夢想進大學

洛威爾高中五名亞裔藍領階級家庭學生如何進入夢想大學過程，華裔導演林立仁將其拍成紀錄片「Try Harder!」。(美聯社)

亞裔 學生積極爭取一流大學，常被刻板印象認為來自富裕且受過良好教育 的家庭，但現實卻可能不然。公共電視台PBS於2日播出華裔林立仁(Debby Lum）導演的紀錄片「加倍努力」(Try Harder!) ，記錄洛威爾高中五名亞裔藍領階級家庭學生如何進入夢想大學，講述工人階級的孩子們，如何抓住高等教育作為在社會穩步的機會。

林立仁受訪「NBC Asian America」時表示，這些孩子上不起私立學校。家庭卻對他們寄予厚望。對於無法進行更上一層社會階級的人來說，這是一種方式。紀錄片去年在日舞影展(Sundance)首映，紀錄2016-17學年度五名學生在困難重重的大學生申請過程中的求學生活。

對於全國各地的12年級學生來說，申請大學過程可能是他們高中生活部分重要經歷之一。但對於洛威爾高中學生，由於其為舊金山排名最佳公立學校，紀錄片展示了申請大學過程是如何幾乎定義學生學習歷程，將他們推進期待與心碎的過程。

紀錄片講述學生必須參與課外活動，並兼顧學業成績。從學生會到科學競賽和體育活動，還有多項AP課程。更重要的是，許多學生必須在自我夢想與父母期望之間，做出討論。

林立仁表示，由於環境需求，洛威爾高中被敘述成「菁英」(elite)學校，但是，這個字眼帶有社會經濟包袱，並不能完全準確反映洛威爾所有學生，「大部分時候，從過去經驗來說，許多學生來自華埠 ，必須搭一小時巴士到校上課。可能住在華埠的散房公寓。」

根據舊金山聯合學區近來公布洛威爾高中報告，學生人數大部分由有色人種組成，其中，亞裔佔50%以上。有超過三分之一學生被認為是「社會經濟弱勢族群」(socioeconomically disadvantaged)，超過四分之一學生有資格領取免費午餐。

林立仁指出，明顯可見，許多家長、大多數是亞裔移民，在孩子教育扮演重要角色，鼓勵他們努力並參加課外活動。不過，大部分參與是由美國夢與對菁英管理看法的驅動，這種心態也並非洛威爾高中特有，而是經常被誤解並貼上霸道「虎爸虎媽」(tiger parenting)的象徵。

林立仁認為，這些家庭價值觀在學生產生獨特文化，受到共同理解的約束，認為可能會使他們與家人進入更好的環境。這樣的學校環境也造就高度重視學術成績與人才的社會階級想法。