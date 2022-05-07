我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

林立仁「加倍努力」紀錄片 記錄亞裔藍領家庭孩子夢想進大學

編譯組／灣區6日電
洛威爾高中五名亞裔藍領階級家庭學生如何進入夢想大學過程，華裔導演林立仁將其拍成紀錄片「Try Harder!」。(美聯社)
洛威爾高中五名亞裔藍領階級家庭學生如何進入夢想大學過程，華裔導演林立仁將其拍成紀錄片「Try Harder!」。(美聯社)

亞裔學生積極爭取一流大學，常被刻板印象認為來自富裕且受過良好教育的家庭，但現實卻可能不然。公共電視台PBS於2日播出華裔林立仁(Debby Lum）導演的紀錄片「加倍努力」(Try Harder!) ，記錄洛威爾高中五名亞裔藍領階級家庭學生如何進入夢想大學，講述工人階級的孩子們，如何抓住高等教育作為在社會穩步的機會。

林立仁受訪「NBC Asian America」時表示，這些孩子上不起私立學校。家庭卻對他們寄予厚望。對於無法進行更上一層社會階級的人來說，這是一種方式。紀錄片去年在日舞影展(Sundance)首映，紀錄2016-17學年度五名學生在困難重重的大學生申請過程中的求學生活。

對於全國各地的12年級學生來說，申請大學過程可能是他們高中生活部分重要經歷之一。但對於洛威爾高中學生，由於其為舊金山排名最佳公立學校，紀錄片展示了申請大學過程是如何幾乎定義學生學習歷程，將他們推進期待與心碎的過程。

紀錄片講述學生必須參與課外活動，並兼顧學業成績。從學生會到科學競賽和體育活動，還有多項AP課程。更重要的是，許多學生必須在自我夢想與父母期望之間，做出討論。

林立仁表示，由於環境需求，洛威爾高中被敘述成「菁英」(elite)學校，但是，這個字眼帶有社會經濟包袱，並不能完全準確反映洛威爾所有學生，「大部分時候，從過去經驗來說，許多學生來自華埠，必須搭一小時巴士到校上課。可能住在華埠的散房公寓。」

根據舊金山聯合學區近來公布洛威爾高中報告，學生人數大部分由有色人種組成，其中，亞裔佔50%以上。有超過三分之一學生被認為是「社會經濟弱勢族群」(socioeconomically disadvantaged)，超過四分之一學生有資格領取免費午餐。

林立仁指出，明顯可見，許多家長、大多數是亞裔移民，在孩子教育扮演重要角色，鼓勵他們努力並參加課外活動。不過，大部分參與是由美國夢與對菁英管理看法的驅動，這種心態也並非洛威爾高中特有，而是經常被誤解並貼上霸道「虎爸虎媽」(tiger parenting)的象徵。

林立仁認為，這些家庭價值觀在學生產生獨特文化，受到共同理解的約束，認為可能會使他們與家人進入更好的環境。這樣的學校環境也造就高度重視學術成績與人才的社會階級想法。

亞裔 教育 華埠

上一則

「終身保留不動產」交易 馬連縣婦人半價賣屋 回饋社區

下一則

舊金山18警員未接種疫苗遭解雇 7人面臨解雇 工會可望法律援助

延伸閱讀

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔
華埠連鎖藥房盜竊頻傳 月中關閉

華埠連鎖藥房盜竊頻傳 月中關閉
大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬
砸8000萬… 內陸雷德蘭大學校區 將興建1050戶住宅

砸8000萬… 內陸雷德蘭大學校區 將興建1050戶住宅
中國1076萬大學畢業生何處去？ 官方：254萬人已有去向

中國1076萬大學畢業生何處去？ 官方：254萬人已有去向

熱門新聞

名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

2022-05-04 23:38
月膳小廚從兩個爸爸自己做起，一路茁壯到現在公司內已有十多個工作人員，業績逐步成長。（記者江碩涵／攝影）

矽谷爸爸體恤太太坐月子 新創月子餐公司受到歡迎

2022-04-29 16:07
數據顯示，在新一波疫情中，舊金山富裕社區的新增病例率高於低收入社區。（美聯社）

病例再激增 這回恐嚴重打擊金山富裕社區

2022-05-03 13:06
在新冠病例激增的情況下，灣區新冠住院人數也再次增加。（Getty Images）

灣區進入第5波疫情 確診者激增 住院數回升

2022-05-04 02:20
69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔心其安危。（Eileen Chou供圖）

「最怕仇恨犯罪 被人關押」69歲華人失蹤

2022-05-05 16:27
專家表示，無症狀新冠感染者的免疫系統反應與有症狀者大致相同，但是否出現症狀取決於其他因素。（Getty Images）

染新冠無症狀 專家：與病毒量無關 打疫苗者傳播性較小

2022-04-29 15:32

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增