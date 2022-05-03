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黃中華二度出任中華總會館總董

記者王子涵／舊金山報導
中華人民共和國駐舊金山總領事館潘慶江（右）總領事監交。（記者王子涵／舊金山攝影）
中華人民共和國駐舊金山總領事館潘慶江（右）總領事監交。（記者王子涵／舊金山攝影）

繼今年1月首次出任中華總會館總董之後，寧陽總會館主席黃中華2日在中華人民共和國駐舊金山總領事館潘慶江總領事的監交下，第二度出任總董。黃中華表示，今日接過中華總會館寶璽，決心不辱使命，繼續發揚優良傳統，為建立僑社大家庭的高度和諧、促進中美關係的和平發展、推動祖國和平統一大業而不懈努力。新當選舊金山市議員的楊馳馬、退休華裔法官郭麗蓮等出席了交接禮。

黃中華（左四）二度出任中華總會館總董。（記者王子涵／舊金山攝影）
黃中華（左四）二度出任中華總會館總董。（記者王子涵／舊金山攝影）

黃中華表示，面對當前複雜的國際形勢，我們要理性地看待中美關係、不傳謠、不信謠、為促進中美之間的友好合作，為建立和平共處的人類命運共同體作貢獻。同時，黃中華還叮囑僑胞，注意新冠病毒的防護措施，他說：「人的生命只有一次，失去健康就失去一切，只有身體健康才能擁有一切。」

退休華裔法官郭麗蓮作為監誓人，對俄烏戰爭以及罷免地檢官博徹思（Chesa Boudin）發表簡要的看法。她認為，反華、仇亞等運動究其根源是由川普前任政府所導致，而並非因為博徹思。她表示，她會反對罷免博徹思的運動。另外她還表示，俄烏戰爭所發生的的悲劇令她心碎，但南京大屠殺、阿富汗戰爭的真實情況主流媒體卻鮮有報導。「我們必須團結起來，為世界服務，為下一代創造更美好的未來。」郭麗蓮說。

新當選市議員的楊馳馬表示，若社區受到傷害，會確保這裡的故事被這座城市聽到。（記者...
新當選市議員的楊馳馬表示，若社區受到傷害，會確保這裡的故事被這座城市聽到。（記者王子涵／舊金山攝影）

潘慶江也希望，中美關係能夠盡早走出困境，沿著正確軌道向前發展，更好造福兩國人民。潘慶江說：「希望中華總會館繼續帶領廣大僑胞，發揮融通中美優勢，講好中國故事。」

新當選市議員的楊馳馬（Matt Haney）表示，兩周前他當選第17區市議員，所管理的轄區包括華埠。他很高興地說：「我可以為你們，為這個社區工作」，他並表示：「如果這個社區受到傷害，我會確保這裡的故事會被這座城市聽到。」

退休 舊金山 罷免

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