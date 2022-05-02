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反仇恨亞裔 青少年畫出愛與和平

記者熊移山／巴洛阿圖報導
圖左11歲的楊睿恆、圖右13歲的黃宇馨，分別得到和平、愛、團結，青少年兒童繪畫比賽金獎的榮耀。(記者熊移山╱攝影)
圖左11歲的楊睿恆、圖右13歲的黃宇馨，分別得到和平、愛、團結，青少年兒童繪畫比賽金獎的榮耀。(記者熊移山╱攝影)

面對美國社會對亞裔的仇恨和偏見，聖克拉拉縣公平和社會正義局（DESJ）、Omniware Networks和世界青少年藝術家協會（WAOYA）聯合舉辦名為「和平、愛、團結」（Peace、Love、Unity）青少年兒童繪畫比賽，讓學生認識愛與無恨的價值，用藝術作品表達對仇恨犯罪的感受。

主辦單位這次的比賽分為5-8、9-12、13-17歲三個年齡組。一共收到了近300幅作品。WAOYA董事會主席戴明康表示，這一次的作品讓他們大開眼界，原本預期青少年和兒童的畫作都會圍繞著愛心、鴿子、牽手等主題。但是孩子的創意無限，既使有上述的元素也會加以變化，讓人意想不到。

十位獲得金獎的同學合影留念(記者熊移山/攝影)
十位獲得金獎的同學合影留念(記者熊移山/攝影)

聖克拉拉縣代表康貝里克（Kelsey Combelliek）對這一次比賽有如此高水平的作品感到高興，特別是可以透過這些作品，了解青少年對和平、愛、團結的價值觀，讓他們在言語上無法正確表達的意思，利用畫作呈現給大眾。

聖縣議員史密提恩（Joe Simitian）肯定所有參與學生的表現，也希望未來利用縣政府所屬圖書館展出這些作品。

WAOYA美術老師方雲華表示，比賽的目的是希望利用藝術呈現的方式了解年輕人對愛與恨的想法、感受及價值，也希望利用畫作促進社區成員之間的理解，進而激發了觀眾的共鳴。

由於競爭激烈，八位評審經過四天的討論，決定提高獲獎人數鼓勵參賽的同學。一共頒發10面金獎20面銀獎及30面銅獎。

其中在13-17組的金獎得主黃宇馨，畫中利用藍色小人代表世界各大國家正在一同修補因為戰爭被破壞的心。另外一位11歲的楊睿恆將和平的手勢又帶著剪刀的含意，將代表著戰爭的砲彈剪斷。這個意象又可以解釋成各國在美國的帶領下攜手帶向和平的道路，這幅作品也得到了金獎的榮耀。

分組9-12歲金獎得主楊睿恆，將和平的手勢又帶著剪刀的含意，將代表著戰爭的砲彈剪...
分組9-12歲金獎得主楊睿恆，將和平的手勢又帶著剪刀的含意，將代表著戰爭的砲彈剪斷。(楊睿恆提供)

銀獎作品以5歲的年紀能用如此豐富的色彩和角色，來呈現大同世界的意象實屬難得(記者...
銀獎作品以5歲的年紀能用如此豐富的色彩和角色，來呈現大同世界的意象實屬難得(記者熊移山╱翻攝)

分組13-17歲的金獎得主黃宇馨，意象清楚、畫工細緻外加層次分明，很難想像是出自...
分組13-17歲的金獎得主黃宇馨，意象清楚、畫工細緻外加層次分明，很難想像是出自13歲的女生的作品。(黃宇馨提供)

亞裔 圖書館 仇恨犯罪

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