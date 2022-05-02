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北加州台灣工商會 會長交接

記者熊移山／佛利蒙報導
北加州台灣工商會第34、35屆會長會長交接。卸任會長王以芹（左一），新任會長蕭柏楊（右一），由處長賴銘琪（左二）及榮譽總會長林貴香監交。（記者熊移山／攝影）
北加州台灣工商會第34、35屆會長會長交接。卸任會長王以芹（左一），新任會長蕭柏楊（右一），由處長賴銘琪（左二）及榮譽總會長林貴香監交。（記者熊移山／攝影）

加州台灣工商會 （TACCNC）4月30日舉辦第34、35屆會長交接儀式。新任會長蕭柏楊期許接下來的一年，自己能成為年長和年輕會員之間的橋樑，將前輩的經驗傳承下去，讓會員以工商會為榮，使工商會能成為灣區僑胞的人才寶庫。

交接儀式在佛利蒙舉行。卸任會長王以芹感謝團隊在去年疫情期間會員還是互相扶持，利用視訊方式保持聯繫與課程正常運作，雖然會員成長率下降，但是相信在接下來的一年會慢慢恢復正常。

會長王以芹（左一）感謝第34屆工商會所有幹部，在去年疫情還是互相扶持讓工商會的活...
會長王以芹（左一）感謝第34屆工商會所有幹部，在去年疫情還是互相扶持讓工商會的活動在網路上持續進行。（記者熊移山／攝影）

交接儀式由駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山華僑文教中心主任莊雅淑主持，並頒贈僑委會主委的感謝狀。

新任會長蕭柏楊在工商會有12年資歷，從事兒童眼科專業。他表示，外界很多人或許都以為是要做大生意或企業才能加入工商會，但其實既使是醫生或是小型企業主到工商會這個大家庭，都可以發現還有很多學習的空間。

他舉例，早期有位吳會長是位牙科醫師，擁有4家診所旗下有16位醫師，自己除了牙醫外還是一位牧師。這位吳醫師就是體現了工商會「勇於創新、創造商機」的精神，利用企業管理讓個人再成長的範例。

在工商會的這段時間，蕭柏楊說，自己在這也學到了從商不只是看自己的企業，更要觀察整個市場脈絡才會成功。

蕭柏楊希望有心還要繼續學習的人，或是在創業階段的中小企業主都可以加入工商會。入會費50元、每年會費只需要100元。工商會除了定期舉辦講座教學，疫情緩和後實體的聚會也會經常舉行。目前有近200位會員，一起交流資訊、連繫情感，拓展商機之外，還要將前輩的糾驗傳承下去，讓工商會及會員更加茁壯。

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