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饒影凡競選加州主計長 華人名廚甄文達相挺

記者王子涵／舊金山報導
饒影凡（右）競選加州主計長，得到名廚甄文達（左）的支持。（記者王子涵／攝影）
饒影凡（右）競選加州主計長，得到名廚甄文達（左）的支持。（記者王子涵／攝影）

南加州蒙特利公園市華裔市長饒影凡（Yvonne Yiu）競選加州主計長（State Controller），得到華裔名廚甄文達（Maratin Yan）的支持。28日，甄文達在中半島為饒影凡舉辦籌款晚宴，並親自在宴會上表演廚藝，邀請灣區各民選官員、領袖等支持華裔女性參政。甄文達表示，這麼多年來華人在政府高層黨政的不多，凡是對華人、亞裔社區有好處的都要支持。

饒影凡在灣區舉辦籌款活動，出席來賓約150人。（記者王子涵／攝影）
饒影凡在灣區舉辦籌款活動，出席來賓約150人。（記者王子涵／攝影）

饒影凡早年自香港移民來美，是第一代移民，高中就讀於舊金山林肯高中，能說流利的粵語、普通話、英語。饒影凡競選主計長的口號為：「移動資金，強化經濟」(Move Money, Empower Economy)，即利用資金流動轉手，推動消費，不靠印鈔票，而是利用科技創意去強化經濟，讓每人都獲得更多資源，讓市民以多種方式配比投資。

甄文達表示，饒影凡是一位真真正正的，很有經驗的會計師，如果她當選的話不僅會幫助到加州人民，尤其還會多一個華裔的高官，這對於華人、中國人、亞裔來說都好。

饒影凡表示，由於和甄文達都是香港移民，而他又很關注政治，尤其是華人參政，所以共同舉辦了這場籌款晚宴。她說：「十分感激甄文達的幫助，活動已經準備了兩三個月了」。她表示，當天籌款目標為五萬元。

在談到當選後對於華裔社區的幫助，她表示：「由於我是第一代移民，又是華裔女人，所以我會對移民、有色人種爭取更多的權利。因為她們的聲音比較小，所以如果我站出來，我會幫助她們去爭取權利。」

饒影凡表示，她是第一代移民，又是華裔女人，所以會對移民、有色人種爭取更多的權利。...
饒影凡表示，她是第一代移民，又是華裔女人，所以會對移民、有色人種爭取更多的權利。（記者王子涵／攝影）

華裔 移民 華人

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