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金山華埠李小龍展 女兒李香凝：他是聯繫人與人的橋粱

記者王子涵／舊金山報導
李小龍之女李香凝也參加展覽。（推特截圖）
李小龍之女李香凝也參加展覽。（推特截圖）

「我們是李小龍：天下一家」展覽（We Are Bruce Lee: Under the Sky, One Family）24日在舊金山華埠的美國華人歷史協會（The Chinese Historical Society of America）向公眾開放。這也是該協會因疫情大流行被迫關閉後的首場展覽，主要展出了李小龍超越其武術和表演之外的獨特一面。

李小龍之女李香凝（Shannon Lee）來到了展覽現場，她表示：「他是一座能夠將人與人聯繫在一起的橋粱，這就是李小龍基金會想要去鼓勵人們去做的，將他的精神繼續傳遞下去。」

這項展覽是由李小龍基金會、李小龍遺物頂級收藏家和創新藝術家團隊共同合作完成的，向觀眾展現了一位華裔明星如何突破地理、種族和文化的障礙，最終成長為國際超級明星。

武術愛好者楊天宇表示：「我小時候從電影裡知道的李小龍，唐山大兄，死亡遊戲等等。長大後自己也接觸了武術，了解到了他所創立的截拳道，讓我對於中華武術在實戰中的運用有了新的認識，李小龍一直是讓我們中華武術愛好者高山仰止的偶像！」

華埠居民Allen Liu表示，李小龍長在華埠，用自己的實力在西方主流文化的圈子裡創出了一番天地，用高超的水平為華人贏得了尊重。他對於世界的影響是巨大的，「小龍先生不僅僅是個演員，一個武師，也是一個哲學家，一個文化的符號和象征。他是我們華人和西方主流文化的橋粱！」

展覽表現了一位李小龍如何突破地理、種族和文化的障礙，最終成長為一位國際超級明星。...
展覽表現了一位李小龍如何突破地理、種族和文化的障礙，最終成長為一位國際超級明星。（美國華人歷史協會提供）

李小龍 華埠 華人

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