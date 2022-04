金山華埠李小龍展 女兒李香凝：他是聯繫人與人的橋粱

李小龍之女李香凝也參加展覽。(推特截圖)

「我們是李小龍 :天下一家」展覽(We Are Bruce Lee: Under the Sky, One Family)24日在舊金山華埠 的美國華人 歷史協會(The Chinese Historical Society of America)向公眾開放。這也是該協會因疫情大流行被迫關閉後的首場展覽,主要展出了李小龍超越其武術和表演之外的獨特一面。

李小龍之女李香凝(Shannon Lee)來到了展覽現場,她表示:「他是一座能夠將人與人聯繫在一起的橋粱,這就是李小龍基金會想要去鼓勵人們去做的,將他的精神繼續傳遞下去。」

這項展覽是由李小龍基金會、李小龍遺物頂級收藏家和創新藝術家團隊共同合作完成的,向觀眾展現了一位華裔明星如何突破地理、種族和文化的障礙,最終成長為國際超級明星。

武術愛好者楊天宇表示:「我小時候從電影裡知道的李小龍,唐山大兄,死亡遊戲等等。長大後自己也接觸了武術,了解到了他所創立的截拳道,讓我對於中華武術在實戰中的運用有了新的認識,李小龍一直是讓我們中華武術愛好者高山仰止的偶像!」

華埠居民Allen Liu表示,李小龍長在華埠,用自己的實力在西方主流文化的圈子裡創出了一番天地,用高超的水平為華人贏得了尊重。他對於世界的影響是巨大的,「小龍先生不僅僅是個演員,一個武師,也是一個哲學家,一個文化的符號和象征。他是我們華人和西方主流文化的橋粱!」