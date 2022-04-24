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世華婦女會 再挺台灣加入WHA

記者熊移山／佛利蒙市報導
世界華人工商婦女企管協會北加州分會，將於5月8日舉辦陸海空遊行挺台灣加入WHA。圖為主辦單位核心成員及僑教中心莊雅淑主任。(圖由主辦單位提供)
世界華人工商婦女企管協會北加州分會，將於5月8日舉辦陸海空遊行挺台灣加入WHA。圖為主辦單位核心成員及僑教中心莊雅淑主任。(圖由主辦單位提供)

為聲援台灣加入WHA，世界華人工商婦女企管協會北加州分會今年將再次舉辦「挺台灣進世衛的海陸空遊行活動」。

北加州分會會長胡威妮表示，今年的活動將分為兩個階段，首先在4月28日下午2時，在海灣大橋附近舉行聲援台灣加入WHA的海上遊艇活動。重頭戲則會在5月8日下午2時在南灣文教中心舉辦誓師大會，除了請到舞獅隊表演，也將有20隻大鼓伴隨大家一起參加緊接著的車隊遊行。而在誓師大會的同時，也將有小飛機從Livermore airport出發，拖曳 Health for all, Support Taiwan entry to WHA的標語，飛翔在灣區上空。

金山灣區僑教中心莊雅淑主任表示，這二年的疫情，使世界各國更體會到「防疫無國界」。唯有世界各國共同合作才能抵抗疫情。台灣更不應該被排除在世界衛生大會之外，醫療衛生是全球的共同責任。

僑務委員吳怡明在發布會上也談到加入世衛的重要性，他表示，沒有加入世衛就無法參加全球傳染病通報系統。而且購買疫苗也非常困難，希望藉由這次活動能喚起更多外國友人的重視和支持。

世衛 WHA 遊行

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