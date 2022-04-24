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台美青商會就業博覽會 專家助求職

記者熊移山／聖荷西報導
台美青商會就業博覽會吸引上百名學生參加，多位業界專家以「職涯規畫與落實方針」為題，分享新鮮人應如何踏出職場第一步。(記者熊移山／攝影)
台美青商會就業博覽會吸引上百名學生參加，多位業界專家以「職涯規畫與落實方針」為題，分享新鮮人應如何踏出職場第一步。(記者熊移山／攝影)

北加州台美青年商會4月23日舉辦年度就業博覽會，會中邀請多位業界專家解說新鮮人應如何踏出職場的第一步。其中學生最關心的簽證問題、履歷怎麼寫、應徵面試如何應對等，都有專人分別解說，現場回答聽眾的問題。活動協辦單位僑委會、經濟部、以及駐舊金山經濟文化辦事處也派專人為在美留學生及華僑提供台灣工作機會的媒合。

青商會長范振威表示，台美青商會其實就是一個就業和交友的平台，希望協助在灣區的台灣學子解決工作甚至未來個人規畫等問題。所以，除了職場提升為主的講座與博覽會，青商會也不定時舉辦「矽谷月老」、「Game Night」等社交活動，讓青商會更有活力。

北加州台美青年商會范振威表示，台美青商會其實就是一個就業和交友的平台，希望協助在...
北加州台美青年商會范振威表示，台美青商會其實就是一個就業和交友的平台，希望協助在灣區的台灣學子解決工作甚至未來規畫等問題。(記者熊移山／攝影)

今年的博覽會是以「職涯規畫與落實方針」為開場主題，台灣生醫新創互貴興業策略長詹益鑑、異類矽谷作者鱸魚、支付軟體PayPal資深經理Nicolas Lin與LearningPal前創辦人Austin Hwang，一起分享深耕矽谷產業界的經驗。四位主講人分別提出，建立自己的團隊、朝著自己確定的目標前進、工作不要從簡單做起、不要害怕請求幫忙以及永遠保持一個好奇創新的心，鼓勵現場所有學子。

另外，針對學子關心的簽證問題，也特別邀請綠楓法律集團(Green Maple)陳啟耕律師到現場。陳律師表示，多數學生在畢業後如果想要留在美國繼續發展，多數都只想著H1B工作簽證，但是因為全美每年都有超過40萬的學生競爭這8萬5000張簽證，所以機率相對很低。因為美國移民的簽證相當複雜，他建議同學可以依自己不同的狀況尋求協助。

經濟部提供台灣近1900家的企業工作媒合機會給在美留學以及華僑。 (記者熊移山／...
經濟部提供台灣近1900家的企業工作媒合機會給在美留學以及華僑。 (記者熊移山／攝影)

關於履歷怎麼寫，主辦單位則邀請策略顧問Jay Ding分享，他提醒學生，自己的履歷應該隨時更新，不要臨時抱佛腳。針對不同的工作性質和職位，要在自己的履歷上做調整。最重要的是，在履歷上的每一個字都應該是重點，不應該有廢話或贅字，因為一般人資單位平均看一份履歷的時間只有35-45秒鐘。對於沒有工作經驗的學生，建議專注在自己的實習項目以及對想要應徵職位的抱負，作為陳述重點。

本次活動的協辦單位僑委會也提供「海外青年跨域交流」計畫，讓海外台灣青年在不同領域，與各界人才交流學習。僑教中心主任莊雅淑鼓勵大家使用僑務電子報、iTaiwan窗口、Taiwan Plus等，來了解台灣更多資訊。

駐舊金山經濟文化辦事處則在現場則提供在美僑生返台推廣英文教學計畫。經濟部代表則提供台灣近1900家企業工作媒合機會給在美留學生以及華僑。

駐舊金山經濟文化辦事處在現場提供了在美僑生返台推廣英文教學計畫。 (記者熊移山／...
駐舊金山經濟文化辦事處在現場提供了在美僑生返台推廣英文教學計畫。 (記者熊移山／攝影)

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