讀者來函／我曾接待過的李立柏將軍

在南洋大學任職期間，有天收到台灣駐新加坡 機構寄給我的信，說是有位台灣的高層人士李先生，要來新加坡作私人訪問，希望我可以幫忙接待，我回覆當然可以。

我向學校請了幾天假，陪同李先生在新加坡四處觀光 了兩三天。他臨走時，給了我一張他的名片，並說：「謝謝你這幾天對我的照顧，以後你回台灣需要幫忙，就給我一個電話。」我才知道李先生是當時台灣警備司令部的副總司令李立柏將軍，一名位高權重的大人物。

在新加坡工作四年後，我申請到美國大學研究所的入學許可，準備前往就讀。當年新加坡沒有直飛美國的飛機，必須從台灣轉機才能到美國。我想在台灣轉機，還可以順便探望爸爸、媽媽，就如此安排行程了。

沒想到在機場 入境時，境管人員再三認真勸我不要入境，「因為你一進台灣出境證就無效了。」那個年代，出境證是單次有效，每次出境都要單獨申請，且手續複雜，等待批覆的時間也很冗長，而且不一定獲准。年少不更事，我偏不信，想說我有美國簽證，就入境了。

回台灣南部看了爸媽之後，次日到達機場準備搭機，沒想到出境證真的就無效了。境管人員不讓我出境，我只好離開機場到朋友家想辦法。這一兩天，我到處找人、託人，每個人都說沒辦法。

民國40年代，台北政治情勢緊張，對一般人士的出入境管制極嚴。我拜託當年青年黨的高層人士張伯伯，他也說沒辦法。正當我走頭無路四處碰壁時，我腦海中突然浮現李立柏將軍的名字，就問青年黨長輩，「找李立柏將軍有用嗎？」張伯伯大聲回答 ，「你得救了！」

於是我找出李立柏將軍的名片，打電話過去，告訴接電話者我是何人，要找李將軍，並將我的困境詳述了一下。過了大約20分鐘，李將軍的待從告訴我：「李司令知道了，你明天去機場，走得成。」

果然，次日我到了機場，走進出境手續走道，所有人好像都認識我一樣，很迅速地幫我辦好出境手續，我順利坐上去日本的泛美航空公司飛機，展開我人生的另一頁。

一個甲子過去了，迄今我仍不能明白，李將軍當年去新加坡作私人訪問，怎麼會找到我去當導遊？當地對台友好人士何止千百！在赴美的途中，我怎會不聽忠告，逕自入境台灣？

那個年代自台赴美留學是件多麼困難的大事，入境了不能再出境，豈不前功盡廢！值得慶幸的是，像李將軍那樣居高位掌實權的大人物，居然還能記得我這個小老百姓。信守諾言，迅速幫我解開了死穴！我怎能不信這前後發生的種種是個奇跡，更是奇緣！謹撰此文對在天之靈的李將軍，再次說聲謝謝。