讀者來函／越南裔美國人（四）

李元慶。(李元慶供圖)

根據Robert McKelvey的研究，許多關係是有真愛的。他們有的一起生活連續幾個月，甚至幾年。Global Post的記者訪談了6位這樣在美國的混血兒。其中一位孩子說，母親是夜總會的服務女郎，他的美國父親認識他的母親後，不要她去工作，甚至幫助她撫養她原本就有的三個孩子。所以雖然美軍撤退了，仍有不少越南 母親有美國男友的照片、名字，甚至美國的地址和來信。

另外一位叫Anh Nhung的混血兒已經長大成家，自己有了女兒。她是妓女母親和美國士兵的孩子，她讓移民 詐騙生意的人，替她登記了一位假丈夫的名字。可是面試時，面試官問她女兒，爸爸叫什麼名字，一下子就露餡了。不過這並沒有影響她和她女兒的移民。甚至有些人讓移民詐騙者登記好幾個假兄弟的名字，每個名字收1000美元。

1987年剛開始接收混血兒後，申請人數很多，之後降為幾百人，現在則是幾十人。因為絕大多數的混血兒都已經移民美國了。

到了美國後，這些混血兒的生活也是各有不同。有些人找到父親後保持聯繫，多數找不到父親，一輩子沒有父親。還有母親在越南嫁人，由繼父撫養長大，有了同母異父兄弟姐妹的。還有很多只是與從越南一起來的親屬們生活，與生父聯繫很少，或者沒有聯繫。還有不少在越南就被拋棄，成為孤兒的。

當然美國不是天堂，他們到美國後也有新的挑戰。年輕的容易接受教育，學到一技之長。年齡大的，美國化的過程更加困難。

不知道我20多年前在夏威夷見到的那個非裔越南年輕人現在過得如何？美國的機會還是很多的，否則不會在現在這樣的政治氛圍下（包括嚴重的新冠病毒疫情），仍有成千上萬的亞洲人，包括中國大陸的人，仍然希望移民美國。否則中國有錢有勢的人，不會想方設法地來美國生孩子了。

這些混血兒小時候在越南時，也是倍受歧視 ，被認為是「敵人的孩子」，有各種侮辱性語言，特別是有非裔血統的。

在亞洲傳統文化裡，對混血兒都有一些歧視。我們知道罵人的話裡有「雜種」，就是指混血兒，據說韓語裡，也有類似的侮辱性言語。新疆當地土話有「二轉子」，指漢人和少數民族的混血兒，也是有貶義色彩的。現在應該不用這樣的語言了。

不過，我也不太清楚，30多年已是往事如煙。

這裡見到許多混血兒不是英俊就是美麗，有著中西合璧之美。實際上，在美國幾代後，想保持大中華純血統非常困難。這不又回到老李的錦囊妙計了，跨族婚姻可以解決種族問題，百年後美國有希望不會有種族麻煩了。（完）