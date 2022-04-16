銘記歷史 中華總會館捐贈反歧視遊行橫幅

會上代表展示即將被國家歷史博物館收藏的遊行橫幅。 （記者李怡／攝影）

舊金山駐美中華總會館15日召開記者會，宣布訂於年5月10日（星期三）上午10時 45分，在中華總會館舉行「橫幅交接儀式」相關事宜。屆時由中華總會館向美國國家歷史博物館 (Smithsonian National Museum of American History） 的代表捐贈一幅遊行 橫幅。儀式結束後將在康年酒駕舉行慶祝宴會。中華總會館誠邀各僑團出席，共同見證這一有歷史意義的時刻。

中華總會館中文書記李殿邦回顧，2020年2月29日，由中華總會館以及中華總商會聯合各界群眾所發動的「反歧視，支持全球抗疫，支援本地商業」大遊行，受到美國國家歷史博物館的關注。認為這是少數族裔在新冠病毒疫情初期，因受到歧視所作出強烈反應，而且是在全國範團內的第一次，具有指標性的作用。他說，遊行用的橫幅有收藏以及展覽的價值，直接成為民權運動發展史的一個組成部分。此遊行橫幅的收藏，對華裔的子孫後代起著啟發和教育作用，影響深遠。

通事黃國康指出，華埠 僑社和各大組織作為2020年遊行活動的參與者，希望可以一起踴躍購席參加，共襄盛舉。亦可以藉此與大家共同回憶那段難忘的時刻，激勵牢記先賢初衷，繼續砥礪前行。

退休法官鄧孟詩表示，美國國家歷史博物館歷史悠久，是全美最大歷史博物館，具有世界性影響，每年會有3000萬人參訪。最近兩年國家歷史博物館成立了非裔博物館，還有一個原住民的博物館，希望未來可有望成立華裔或是亞太裔博物館。這是大家努力和爭取的方向。

李殿邦指出，遊行橫幅可以得到主流社會的承納和收藏，感到非常欣慰。中華總會館成立以來的宗旨就是為僑民的利益抗爭。他表示，會館的歷史中，差不多有一萬個案例是與主流社會抗爭的。其中第一個就是出生權的抗爭，以及對排華法案的抗爭。直到21世紀，2020年遊行也顯示中華總會館一直以來抗爭和為僑民爭取權益的傳承。總會館沒有辜負先賢期望，繼承宗旨，繼續為僑民發聲爭權。

中華總會館會上發布了最新華埠社團名冊，告知各大僑社可以在每周一到周五的12時至4時，以單位的名義領取。

宴會時間，5月10日中午12時至下午2時，參與慶祝宴會可與黃國康通事 415-982-6000，或李殿邦中文書記 415-652-9406 聯繫。