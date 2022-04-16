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反金山選區重畫 近百華裔居民市政廳前抗議

記者李怡 / 舊金山報導
近百位華裔民眾於15日在舊金山市政廳門前聚集抗議，表達對投票結果和公聽過程中對華裔民眾態度惡劣的不滿。（記者李怡／攝影）
近百位華裔民眾於15日在舊金山市政廳門前聚集抗議，表達對投票結果和公聽過程中對華裔民眾態度惡劣的不滿。（記者李怡／攝影）

舊金山選區重畫工作組日前與民眾的公聽會議，直至深夜，最終以重畫工作委員五比四的投票結果，否決了最終版本的新選區劃分地圖。這一結果遭到來自第九、第十區華裔社區居民的強烈反對。近百位華裔民眾於15日下午聚集在舊金山市政廳門前聚集抗議，對投票結果和公聽過程中對華裔民眾態度惡劣表達不滿。集會人員要求重畫委通過終版地圖，將寶多麗區（ Portola ）與訪谷區 （Visitacion Valley）畫在一起，並保持合法、有序、公開透明、遵守章程的選區重畫流程。

集會民眾表示，在過去的三個月裡，有超過100名華語成員，在選區重畫聽證會議上等候數小時發言，要求已經分離了20年的寶多麗區（ Portola ）和訪谷區（ Visitacion Valley）畫到一起。因為這兩個社區都有超過57%的亞裔和華裔居民，分別稱自己為「被遺忘的街區」和「被遺忘的山谷」，兩者在經濟、住房和公共教育機會方面相互依賴。繼續將這些社區分開會削弱他們的聲音，並違反社區的「投票權法」。

民眾蘇錦華表示，大家需要團結，而不是分裂。需要一起從從邊緣化群體中選出最合格的可以代表社區的官員。選區重畫是通過給一個人一票，來賦予每個人平等權利的過程。應該是一個聯合的過程，不要讓這個過程分裂大家。

抗議民眾林文傑表示，在多次選區重畫的聽證會上，支持與反對終版地圖的民眾在多場公聽會上爆發激烈爭執，不時惡語相向。他在會議中多次聽到來自委員和公聽人員針對亞裔的種族歧視、粗暴和無禮，很有排華的表現。亞裔長者發言時因不會英文而遭嘲笑。他指出，仇視亞裔的行為令人難以容忍，亞裔民眾來到這裡感到被威脅和不安。

支持終版地圖的招霞表示，選區重畫工作組否決終版地圖的行為，堪稱是新時代的「排華法案」，是故意在削弱華人社區的力量。

工作組把寶多拉區(Portola)加入第十區稱為仇視非裔的行為。招霞表示，工作組為什麼把華裔居民的聲音視為是暴力、是清掃、是仇視非裔？「我們只不過是希望與非裔畫在同一個區，因為亞裔和非裔的經濟和社會條件相似，可以爭取相同的權益和表達聲音」。

遭否決的終版地圖把田德隆區和南市場街區分開，分別畫入不同選區。灣景和寶多拉山(Potrero Hill)分離。有民眾認為本次選區畫分分裂了有密切關連的社區，進步派處於不利狀態，觸發多個社區的不滿情緒。

根據市憲章，工作組不能遲於14日晚11時59分通過重畫地圖最終版本。但工作組主席湯森（Arnold Townsend）稱，儘管有可能要等到下周四(21日)、即逾期一周後才能開會，但還是想花更多時間做好重畫選區工作。

另外四位成員庫柏（Raynell Cooper）、基爾（Chema Hernandez Gil）、李（Jeremy Lee）和皮爾斯（Michelle Pierce）也否決了終版地圖。 湯森表示，工作組可以為選區重畫做得更好。即使因此吃官司，也要做多的嘗試。

支持終版地圖的招霞表示，選區重畫工作組否決終版地圖的行為，堪稱是新時代的「排華法...
支持終版地圖的招霞表示，選區重畫工作組否決終版地圖的行為，堪稱是新時代的「排華法案」，是故意在削弱華人社區的力量。（記者李怡／攝影）

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