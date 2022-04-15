僑教中心海外民俗文化種子教師培訓班 即起報名

金山灣區「111年海外民俗文化種子教師培訓班」 即日起受理報名。（僑教中心提供）

為使台灣多元文化於海外扎根、培育海外僑界具潛力之文化人才，以擔任在地文化推廣講師及活動籌畫執行者，並協助及支援海外僑界各項文化活動，僑委會金山灣區 僑教中心宣布，將於5月1日起辦理「111年海外民俗文化種子教師培訓班」。預計甄選60人，其中實體與線上學員各30人。實體上課地點為金山灣區華僑文教服務中心、非在地學生可參與線上課程。

金山灣區僑教中心介紹，本次培訓訂於5月1日、6月5日、7月24日、8月21日、9月11日辦理，培訓內容以傳統民俗節氣為主軸，透過各節氣相關飲食、手作活動、文化認識，讓學員瞭解傳統民俗節氣及慶典。依照規定，參與學員必須上滿5堂課，且上課時數達90%以上者，將核發結業證書。

僑教中心表示，海外民俗文化種子教師培訓班是本於培育文化種子師資團隊的整體考量，遴選具服務熱忱、文化教學能力者，且可於培訓後配合擔任講座者之教師參加。另外，參與線上教師需要自備實作材料，課程網址： https://chen94542.wixsite.com/my-site-2。

僑教中心指出，這次海外民俗文化種子教師培訓班自即日起開放報名，額滿即止。報名連結：https://forms.gle/PfRcTnUeVc8DL4WV9。相關詢問可洽金山灣區文教服務中心，電話408-747-0394，分機117，林小姐。