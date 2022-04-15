高雄市長陳其邁17日與台僑有約 談「高雄轉型的挑戰」
民主進步黨矽谷支黨部與北加州台灣同鄉聯合會宣布，將共同舉辦「與台僑有約」視訊活動。這次邀請高雄市長陳其邁以「高雄轉型的挑戰」為題演講。時間為4月17日下午4時。
當日將透過網路視訊直播平台直播，包括YouTube（www.youtube.com/c/RockTheSpotStudio），以及臉書Facebook （www.facebook.com/rockthespotevent/）。
矽谷支黨部主委張正邦表示，今年年底台灣將要舉行地方「九合一」選舉。民主進步黨矽谷支黨部與北加州台灣同鄉聯合會為了持續加強與台僑界的交流互動與意見交換，自從2020年9月開始以網路直播的方式，邀請重量級來賓演講，以「台灣防疫」、「台美外交」、「台僑如何與美國主流社會接軌」、「台灣文化傳承與紥根」、「加入世界衛生組織挑戰」，及「五顆級屏東縣的改變」等為主题，精心策畫各場直播，希望能服務更多北美的台僑。
北加州台灣同鄉聯合會會長林政原表示：「我們鄉親來自台灣，關心家鄉的事，很榮幸邀請到有著『緊緊緊、二年拚四年』的高雄市市長陳其邁當我們2022直播第一位貴賓。藉由網路視訊直播的方式，與關心台灣的台僑們一起分享高雄市轉型的挑戰，以及在競選時喊出的『成產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空氣污染優先』四大競選政見，都讓外界看到顯著成果，屆時請大家不要錯過這場精采演說，希望鄉親踴躍參加這場直播活動。」
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