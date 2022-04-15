高雄市長陳其邁17日與台僑有約 談「高雄轉型的挑戰」

高雄市長陳其邁將「與台僑有約」。（取自陳其邁臉書）

民主進步黨矽谷 支黨部與北加州 台灣同鄉聯合會宣布，將共同舉辦「與台僑有約」視訊活動。這次邀請高雄市長陳其邁以「高雄轉型的挑戰」為題演講。時間為4月17日下午4時。

當日將透過網路視訊直播平台直播，包括YouTube（www.youtube.com/c/RockTheSpotStudio），以及臉書Facebook （www.facebook.com/rockthespotevent/）。

矽谷支黨部主委張正邦表示，今年年底台灣將要舉行地方「九合一」選舉。民主進步黨矽谷支黨部與北加 州台灣同鄉聯合會為了持續加強與台僑界的交流互動與意見交換，自從2020年9月開始以網路直播的方式，邀請重量級來賓演講，以「台灣防疫」、「台美外交」、「台僑如何與美國主流社會接軌」、「台灣文化傳承與紥根」、「加入世界衛生組織挑戰」，及「五顆級屏東縣的改變」等為主题，精心策畫各場直播，希望能服務更多北美的台僑。

北加州台灣同鄉聯合會會長林政原表示：「我們鄉親來自台灣，關心家鄉的事，很榮幸邀請到有著『緊緊緊、二年拚四年』的高雄市市長陳其邁當我們2022直播第一位貴賓。藉由網路視訊直播的方式，與關心台灣的台僑們一起分享高雄市轉型的挑戰，以及在競選時喊出的『成產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空氣污染優先』四大競選政見，都讓外界看到顯著成果，屆時請大家不要錯過這場精采演說，希望鄉親踴躍參加這場直播活動。」