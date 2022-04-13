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中華總會館、中華惠妍總會 表揚典範母親

記者王子涵／舊金山報導
中華總會館與中華惠妍總會合辦的慶祝母親節暨表揚第23屆典範母親大會。（記者王子涵／舊金山攝影）
中華總會館與中華惠妍總會合辦的慶祝母親節暨表揚第23屆典範母親大會。（記者王子涵／舊金山攝影）

為慶祝5月8日母親節，中華總會館與中華惠妍總會合辦的慶祝母親節暨表揚第23屆典範母親大會將定於5月6日上午11時舉行。中華惠妍總會會長徐蘭英介紹，本次共選出四位非常值得表揚的典範母親。由於名額有限，今年其他的候選人將會放入明年繼續推廣。

表揚的模範母親有：100歲高齡的李古麗春、87歲的林惠怡、72歲的郭婉芳、69歲的方周美衞。

徐蘭英表示，每一年在母親節來臨之際，大家都會為母親線上最能表達愛意的感謝。中華總會館、中華慧妍總會以社團精神，不忘傳統文化，積極樹立僑胞婦女最有代表性的母親形象進行推動表彰工作。

柯維玲表示，這四位模範母親從小都是辛苦成長，結婚後成為最有力的榜樣。她們一生都是在為家庭打拚，都是成年以後來到美國，不僅是模範母親，更是移民的典範。而且她們都有在職工作，還要兼顧家庭教子有方，成為政府和社區的成就人士。

「即便她們年事已高，但仍繼續工作，造福社區擔任義工，有錢出錢有力出力，所以她們值得我們尊敬。」柯維玲說。

出席12日記者會的有中華總會館總董暨陽和總會館主席梁國源、合和總會館主席余健全、岡州總會館主席黃國康、三邑總會館關家澄、人和總會館主席林少琪、肇慶總會館秘書長周達昌、中華總會館商董暨前總董雷華欽、創會顧問李啟文、共同創辦人暨名譽會長李人芝。

母親節 移民

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