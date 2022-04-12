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因疫停辦2年 矽谷華人籃球賽開打

記者王子涵／舊金山報導
矽谷華人籃球賽開打。（官網截圖）
矽谷華人籃球賽開打。（官網截圖）

矽谷華人籃球協會（Silicon Valley Chinese Basketball Association）第20賽季籃球賽10日在佛利蒙（Fremont）的歐羅尼學院（Ohlone College）開打，這也是該系列賽事因疫情停辦兩年後再次回歸。

矽谷華人籃球賽是灣區最大規模的華人業餘籃球賽事，每年都吸引數百名籃球愛好者同場競技，其初衷是給灣區華人提供一個以球會友的平台，豐富業餘生活。

本季共吸引了16支參賽隊伍報名，超過一半的隊伍為第一次參賽，這也本季的新看點之一。在開幕式上，主辦方特意邀請了前央視體育頻道主持人閆佳主持，以及2021年載歌在谷歌手賽冠軍黃可一獻唱歌曲。

當天一共進行了10場比賽，在接下來的兩個月內將角逐出冠軍隊伍。作為灣區最高規格的華人籃球賽事，參與比賽的不乏前職業運動員，其中就包括前北京大學籃球校隊成員程馳。他幾乎包攬了北京高中聯賽所有的最有價值球員獎項，並進入北京大學校隊征戰中國大學生籃球聯賽（Chinese Univeresity Basketball Association）。

該賽事前冠軍隊伍NK在休賽季成功招募到程馳，幾乎是提前鎖定了冠軍的席位。被分到同組的球隊成員王子初表示：「很希望可以和高水平的球員同場競技，即便是被隔扣也是值得的。遇強則強，遇弱則弱。」

華人 北京 灣區

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