讀者來函：越南裔美國人（三）

李元慶

上兩篇多多少少提到過美國人在越南 的混血兒，自己覺得有點意思，因為了解得不多，乾脆讀點文章總結一下。

在越南有多少這樣的混血兒？都是在什麼情況下出生的？如何來到了美國？他們的生活情況如何？帶著這些問題，老李開始尋找答案。

這些孩子的總數大約是25000個人，他們的出生情況很複雜，有比較長期和穩定關係的，也有短時間、甚至一夜情的結果。有的是美國父親隨著撤軍倉促離開，之後和孩子的母親想方設法建立聯繫，希望儘快團圓的。也有美國父親不希望聯繫、不想承擔任何責任、更不想幫助接到美國的。對於許多美國軍人來說，越戰是痛苦和難堪的一篇。

至今為止，這些混血兒絕大多數都來到了美國，可能還剩下幾百人，應該都是介於40至60歲的人。

那麼需要什麼樣的證明和條件才行呢？根據美國使館的資料需要以下條件。1962年1月1日起至1976年1月1日，在越南出生的混血兒，若知道父親名字和出生日的，也必須提供。另外還需要為什麼認為自己是混血兒的原因、有關父母如何相遇的資料、大致時間以及任何可以證實這種關係的影印本。

有很順利的，也有很多悲慘的故事。有的孩子沒有任何記錄可以證明自己的身分，也不知道過程，有些孩子的母親已經去世，或是因為擔心越南政府的迫害，所有可以證明的資料都被銷毀了。

1975年4月30日越南統一前，美國有一個「嬰兒救援計畫（BabyLift Operation）」，有為數不多的混血兒被接到了美國。真正大規模救援，則是從1987年國會通過的「亞美混血兒回家法案（Amerasian Homecoming Act）」之後開始的。

這樣算起來，這批移民 最小也是10多歲才開始移民到美國。後面才來的，可能都已經40至50歲了。

開始比較容易，後來發現有詐，有些做移民欺騙生意的，開始製造假證明。因為沒有任何證明，有些人可能僅是長相像混血兒，如果資料不能夠證實，會被拒絕，美國的甄別人員也面臨困難。

民間組織「亞美混血兒無邊界（Amerasians without borders Association）」為了尋找和甄別這些混血兒，做了很多工作。他們的口號很簡單：「讓我們的孩子回家。」因為按照美國規定，只要是美國人的孩子，就是美國公民 ，無論在哪裡出生的。

後來有了DNA測試，幫了大忙。

到了1994年，依靠這種關係移民美國的人達到7.5萬，資料遠超過2.5萬個孩子人數。原因應該是不僅僅是這些孩子，他們的母系親人也可以移民。

一段時間裡，有越南人花錢買下這樣的孩子，然後以此為跳板，全家人移民美國。也有騙子，偽造證件，讓美國辦事人員十分頭痛。那時候美國還沒有與越南恢復外交關係，都是駐泰國使館的工作人員飛到越南審查。美國給了胡志明市（原來的西貢）住宅中心50萬美元，讓他們幫助這些混血孩子。

他們的母親多是為美軍基地打掃清潔的人員，有些是酒吧招待，當然也有妓女。