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灣區憶彭明敏 僑界人士讚「政治人物典範」

記者熊移山╱佛利蒙報導
前中華民國總統府資政彭明敏日前已98歲高齡辭世多位長期關心台灣政壇的前輩深感惋惜。(本報資料照片)
前中華民國總統府資政彭明敏日前已98歲高齡辭世多位長期關心台灣政壇的前輩深感惋惜。(本報資料照片)

前總統府資政彭明敏日前以98歲高齡辭世，消息傳到金山灣區，多位長期關心台灣政壇的前輩深感惋惜。

由於1980年代彭明敏在美組織台灣人公共事務會（Formosan Association for Public Affairs，簡稱FAPA），曾經多次來訪灣區，與僑界互動密切。多數人對彭教授的政治理念都留下深刻印象：「他的大愛無私以及就事論事的態度，絕對是政治人物典範」。

「當年彭教授若不是支持學生謝聰敏一同發表『自救宣言』而入獄，或許在政治道路上還有機會超越李登輝」，這是前黨外人士，現為資深評論員廖萬夫的評價。

廖萬夫表示，當年彭明敏和幾位民進黨前輩在美創建FAPA，他就已經認識彭明敏，對他既有國際觀又有正義感，凡事就事論事的態度留下深刻印象。雖然歷史都以成敗論英雄，但是彭明敏一生為台灣、為人民爭取權益，這種堅持和勇氣，以及追求政治真相為己任的人格特質，堪稱政治人物的典範。

僑務委員李漢文代表北加州台灣論壇發表感言：「我們台灣人要永遠感念他！從威權走向民主，這數十年來的篳路藍縷。彭明敏教授辭世，台灣轉型正義的使命就由我們中生代和年輕一代繼續承擔，傳承彭教授對台灣的熱愛，堅守民主自由」。

台灣鄉情關懷會會長謝鎮寬說， 2000年彭明敏在美擔任亞太民主聯盟秘書長時，他與僑界大老張信行醫師和彭明敏三人交流甚密。「他簡直就是僑界的英雄人物。隻身一人在外打拚，外加行動不方便，凡事親力親為，讓人深深感受到他為台灣打拚的精神」。

為紀念這位老友，謝鎮寬獻上「明志一生心已安，敏懷台灣永不息」對句，聊表他對彭明敏的敬意。

廖萬夫(圖)表示，彭明敏一生為台灣、為人民爭取權益，堪稱政治人物的典範。(廖萬夫...
廖萬夫(圖)表示，彭明敏一生為台灣、為人民爭取權益，堪稱政治人物的典範。(廖萬夫提供)

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