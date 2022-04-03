全球青商潛力之星選拔 正式開跑

僑委會主辦的「2022全球青商潛力之星選拔賽」從即日起到4月22日開放報名。資格為40歲以下的僑胞為主，圖為記者會後餐語的年輕人與主辦單位合影。(記者熊移山／攝影)

為了協助海外僑胞青年事業發展，充分利用商會資源，由僑委會主辦的「2022全球青商潛力之星選拔賽」從即日起到4月22日開放報名。資格為40歲以下的僑胞為主，主辦單位最後將選出30位優秀的青年。除了以獎座證書公開表揚外，政府也將免費提供業界專家諮詢服務，以及加入青商潛力之星聯誼會的權利，除了增加個人的人脈網絡，又有機會開創事業。

僑委會主辦這個活動主要是想利用政府的力量，協助海外僑胞青年創業或是在本身職場更上一層樓。選拔後，將透過線上諮詢與數位內容、線下手把手教學，協助青年解決成長、轉型、融資 、募款等實戰問題，讓企業永續成長為最終目標。

2022全球青商潛力之星選拔賽資格為40歲以下的僑胞為主，參選資格詳情請上僑務委員會官網。(記者熊移山／攝影)

僑教中心主任莊雅淑表示，承辦機構聘請的講師，多為業界各領域具有實戰經驗的講師。主辦方會依照獲選個人實際需求，安排講師1對1給予學員最大的幫助。上一屆選出的30位學員來自全球13個國家，再加上今年以及之後的每年選拔，未來青商潛力之星聯誼會將是一個豐富的資源庫。

記者會現場也請到上一屆獲獎的兩位學員，分享自己在被選拔後的收穫。一位是有「矽谷 阿雅」之稱的創業家鄭雅慈，她說，其實參加選拔就是一種學習，可以磨練自己的心智更加認識自己。人生就必須要經歷失敗，因為失敗就是練習成功的關鍵。她獲選之後也在專業講師和青商潛力之星聯誼會的協助之下，順利募得創業資金，整個公司即將正式運行。

另外一位目前也是北美台灣商會聯合總會青商部會長吳家宇，他分享說，人生永遠沒有準備好再出發，都是邊做邊學。創業的過程中他也學到了交流、付出、挫折、成長的關鍵態度。獲選之後他充分利用人脈網絡，因為創業初期最需要的就是市場回饋，這些企業菁英自然可以提供最有價值的參考。

參選資格詳情請上僑務委員會官網，搜尋2022全球青商潛力之星選拔賽。將可以下載相關表格以及24小時線上諮詢QR code。