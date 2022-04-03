我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

全球青商潛力之星選拔 正式開跑

記者熊移山／密爾比達市報導
僑委會主辦的「2022全球青商潛力之星選拔賽」從即日起到4月22日開放報名。資格為40歲以下的僑胞為主，圖為記者會後餐語的年輕人與主辦單位合影。(記者熊移山／攝影)
僑委會主辦的「2022全球青商潛力之星選拔賽」從即日起到4月22日開放報名。資格為40歲以下的僑胞為主，圖為記者會後餐語的年輕人與主辦單位合影。(記者熊移山／攝影)

為了協助海外僑胞青年事業發展，充分利用商會資源，由僑委會主辦的「2022全球青商潛力之星選拔賽」從即日起到4月22日開放報名。資格為40歲以下的僑胞為主，主辦單位最後將選出30位優秀的青年。除了以獎座證書公開表揚外，政府也將免費提供業界專家諮詢服務，以及加入青商潛力之星聯誼會的權利，除了增加個人的人脈網絡，又有機會開創事業。

僑委會主辦這個活動主要是想利用政府的力量，協助海外僑胞青年創業或是在本身職場更上一層樓。選拔後，將透過線上諮詢與數位內容、線下手把手教學，協助青年解決成長、轉型、融資、募款等實戰問題，讓企業永續成長為最終目標。

2022全球青商潛力之星選拔賽資格為40歲以下的僑胞為主，參選資格詳情請上僑務委...
2022全球青商潛力之星選拔賽資格為40歲以下的僑胞為主，參選資格詳情請上僑務委員會官網。(記者熊移山／攝影)

僑教中心主任莊雅淑表示，承辦機構聘請的講師，多為業界各領域具有實戰經驗的講師。主辦方會依照獲選個人實際需求，安排講師1對1給予學員最大的幫助。上一屆選出的30位學員來自全球13個國家，再加上今年以及之後的每年選拔，未來青商潛力之星聯誼會將是一個豐富的資源庫。

記者會現場也請到上一屆獲獎的兩位學員，分享自己在被選拔後的收穫。一位是有「矽谷阿雅」之稱的創業家鄭雅慈，她說，其實參加選拔就是一種學習，可以磨練自己的心智更加認識自己。人生就必須要經歷失敗，因為失敗就是練習成功的關鍵。她獲選之後也在專業講師和青商潛力之星聯誼會的協助之下，順利募得創業資金，整個公司即將正式運行。

另外一位目前也是北美台灣商會聯合總會青商部會長吳家宇，他分享說，人生永遠沒有準備好再出發，都是邊做邊學。創業的過程中他也學到了交流、付出、挫折、成長的關鍵態度。獲選之後他充分利用人脈網絡，因為創業初期最需要的就是市場回饋，這些企業菁英自然可以提供最有價值的參考。

參選資格詳情請上僑務委員會官網，搜尋2022全球青商潛力之星選拔賽。將可以下載相關表格以及24小時線上諮詢QR code。

主辦單位也請到上一屆獲獎學員「矽谷阿雅」鄭雅慈，她說其實參加選拔就是一種學習，可...
主辦單位也請到上一屆獲獎學員「矽谷阿雅」鄭雅慈，她說其實參加選拔就是一種學習，可以磨練自己的心智更加認識自己。(記者熊移山／攝影)

矽谷 融資

上一則

谷歌為環保移除坐便器 員工傳不滿

下一則

曾向查克柏格尋求金援 共和黨欲立法禁私人資助候選人

延伸閱讀

全球青商潛力之星選拔賽 即日起正式開跑

全球青商潛力之星選拔賽 即日起正式開跑
聖荷西僑界急難救助中心 會長交接

聖荷西僑界急難救助中心 會長交接
休士頓亞裔商會午宴 市長演講：要拔擢亞裔任要職

休士頓亞裔商會午宴 市長演講：要拔擢亞裔任要職
休士頓台商會烤肉迎春 羅復文盼攜手推動台灣國際參與

休士頓台商會烤肉迎春 羅復文盼攜手推動台灣國際參與
僑委會海外青年文化志工培訓 報名

僑委會海外青年文化志工培訓 報名

熱門新聞

由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10
櫻花季時的箱根園非常迷人。（記者李榮／攝影）

藝妓回憶錄拍攝地 加州最古老日式花園櫻花盛開

2022-03-27 18:45
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化