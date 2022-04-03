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APAPA支持將亞裔歷史納入學生課程

本報記者蔣碩涵／中谷報導 
SB 1363法案鼓勵學區在課程中納入亞裔對加州和美國經濟、文化、社會和政治發展的貢獻，圖為學校示意照，與法案無關。（本報資料照片）
SB 1363法案鼓勵學區在課程中納入亞裔對加州和美國經濟、文化、社會和政治發展的貢獻，圖為學校示意照，與法案無關。（本報資料照片）

亞太公共事務聯盟（APAPA）強烈支持SB 1363法案，SB 1363法案鼓勵學區，在課程中納入亞裔美國人和太平洋島民個人（AAPI）及社區對加州和美國經濟、文化、社會和政治發展的貢獻。SB 1363 要求肯定將美國人和太平洋島民貢獻納入社會科學課程，並提供一個建議的課堂教學框架，根據學生的成熟度設計課程計畫。 

亞太公共事務聯盟表示，SB 1363法案內容要求，1至6年級學生應了解亞裔美國人和太平洋島民英雄、傳奇人物及他們對美國社會建設的貢獻；7至12年級的學生除了學習上述內容，將學習到更多更具體的歷史，包括亞裔美國人和太平洋島民在民權運動中所扮演的角色，以及他們作為美軍成員的勇氣和英雄主義等。 

學區的課程綱要中，原本就要透過社會科學、人類學、經濟學、地理學、歷史學、政治學、心理學和社會學等學科上，讓學生更加了解加州和美國的歷史、資源、發展和政府如何奠定基礎，以及美國經濟體系的發展，包括企業家和勞工的角色，人與其人類和自然環境的關係，東西方文化和文明，當代問題以及對自然資源的利用等。 

SB 1363法案則是特別鼓勵學區，在課程中加強亞裔美國人和太平洋島民的內容，包括美國傳奇人物、英雄和對美國民主、社會、政府、藝術、人文、科學、教育、經濟和文化建設的貢獻者。亞太公共事務聯盟表示，SB 1363已得到兩黨支持，法案並由共和黨州參議員尼爾森（Jim Nielsen）及Jim Cooper 共同撰寫。 

亞太公共事務聯盟聯合創辦人尹集成（C.C Yin）表示，當初成立亞太公共事務聯盟（APAPA），目標就是要讓華人、亞裔在美國能夠得到平等的待遇，這也是他對於2022年的展望，APAPA秉持的就是促進亞裔地位的理念，也非常鼓勵亞裔參政，期待亞太裔社區度過風雨，團結向前，共同支持亞裔更多更踴躍地參政。

亞裔 學區 加州

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