新任美國公民領導力總裁 李建推2任務

康曲科士達社區大學校董主席李建（Andy Li）新任美國公民領導力總裁。（受訪者提供）

「想走遠一點，就一起高飛。」美國公民 領導力（Civic Leadership USA）主席Sandy Chau曾在2018年領導力會議上，向來自全美各地30多位公民領袖發表了這項感言，同時替擴張計畫播下了種子。

美國公民領導力表示，歡迎新任美國公民領導力總裁李建（Andy Li）加入團隊，並進一步推進協會兩項重要任務，第一項是以道德指南針發展公民領導力，第二項則是在亞太裔（AAPI）及其他地區建立聯盟。

目前，李建擔任康曲科士達（Contra Costa）社區大學校董主席、API 聯盟主席和加州亞太裔受託人和管理人 (APITA) 核心小組的秘書，同時也擔任社區學院協會的獎勵委員會、社區大學國家一級的受託人 (ACCT)。

作為當地扶輪社的長期成員，他還擔任聖拉蒙谷領導計畫董事會成員、聖拉蒙谷多元化聯盟指導委員會成員。他以前曾經擔任PTA委員會主席、校址委員會和地方政府委員會成員，包括聖拉蒙市經濟發展諮詢委員會、聖拉蒙谷聯合學區包裹稅監督委員會和康特拉科斯塔縣管理護理委員會。

李建也是灣區華人移民 參政的典範，他曾在新任康曲科士達（Contra Costa）社區大學校董會主席時表示，參與社區事務讓他也學到了很多東西，對美國民主制度有了進一步了解，希望能夠進一步壯大華人社區，幫助更多的華人成為社區或政府的領導。

他說，美國除了三權分立之外，美國民主的一個重要基礎是言論自由，任何人都可以表達自己的想法和見解，只要不違反法律，美國法律在言論自由上給予公民很大的空間，公民不會因言治罪，各種言論同時並存。

「在美國能找到兩個在所有議案和候選人的選擇上完全一致的人幾乎不可能，即使在父子，夫妻或兄弟姐妹之間。」他說。同時，在美國每個人的觀點都是自己私人的事，受法律保護，別人無權過問。選票投給哪個候選人，支持反對哪個議案也同樣是個人隱私，別人願意公開是他個人的選擇，強迫別人公開他的觀點是違反美國民主制度的，就如同強迫別人告訴你他的薪水一樣。

李建曾說，美國民主政治是一套非常複雜的系統，作為新一代移民，還有很多需要學習的地方。對這個系統了解越多就越能更好的實現自己的民主訴求。