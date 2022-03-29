屋崙華埠民眾請願：麥迪遜廣場公園更名 紀念陳煥瑛

屋崙華埠民眾希望將麥迪遜廣場公園（Madison Square Park）更名，以紀念去年因交通事故意外去世的前縣議員陳煥瑛。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 民眾希望將華埠的麥迪遜廣場公園（Madison Square Park）更名，以紀念去年因交通事故意外去世的前縣議員陳煥瑛（Wilma Chan）。目前，華埠民眾正在網站上https://bit.ly/3wBbelr發出請願書，希望民眾簽署表達支持。

請願書說，陳煥瑛為屋崙和阿拉米達縣服務30多年，表現傑出。她先是在屋崙學區任學委，然後成為首個當選阿縣議員的亞裔 。接著又當選加州第16區的眾議員，然後再回到阿縣任職議員。她去年在阿拉米達市因為行人交通事故不幸去世。請願書表示，用她支持的屋崙華埠公園來紀念她的遺產，是一個合適的方式。

屋崙華埠民眾希望將麥迪遜廣場公園（Madison Square Park）更名，以紀念去年因交通事故意外去世的前縣議員陳煥瑛。（取自請願網頁）

麥迪遜廣場公園是社區的活動中心，有太極拳運動小組、學校體育課和屋崙最活躍的新冠病毒測試點之一。公園是各種聚會、集會和守夜的舉辦地。「作為在屋崙生活、工作和娛樂的社區成員，我們支持重新命名麥迪遜廣場公園，以紀念陳煥瑛，表彰她為屋崙華埠和整個亞裔社區提供的超過30年的公共服務。我們相信這一重新命名，將有助於團結社區，有助於激勵公共和私人投資，在短期和長期內改善公園。」

請願書說，重新命名公園的請求，將由屋崙公園和娛樂諮詢委員會審查，最終可能送到屋崙市議會審查討論。簽署請願書的有，陳煥瑛的兒子Daren Chan及其家庭，屋崙市議長勵琪市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas），接替陳煥瑛擔任縣議員的布朗（Dave Brown）等。