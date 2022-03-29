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加州4.7萬超市員工 授權工會發動罷工

編譯組／綜合報導
中加州和南加州約4萬7000名Ralphs、Albertsons、Vons和Pavilions超市員工，授權工會發動罷工。（美聯社）
中加州和南加州約4萬7000名Ralphs、Albertsons、Vons和Pavilions超市員工，授權工會發動罷工。（美聯社）

美聯社報導，根據27日投票結果，南加州和中加州約4萬7000名Ralphs、Albertsons、Vons和Pavilions超市員工，授權所屬的聯合食品和商業工作人員工會（United Food and Commercial Workers union），計畫對大型連鎖超市發動罷工，涉及超市店員、切肉師傅、藥劑師、藥房技術人員等。

但罷工行動目前不會立刻進行。工會表示，30日將進行新一輪談判，若談判再次破裂，會決定下一步怎麼做。在最新合同於3月6日到期前，工會與超市母公司Kroger談判並未達成協議。

工會表示，母公司建議每小時工資增加60分錢，「低得驚人」，遠低於工人們生活成本所需。員工要求每小時加薪5元。

聯合食品和商業工作人員工會發出聲明稱，「公司拒絕同意擴大安全委員會，且尚未就健康和福利進行談判。」他們在談判最後一天，強調零售店員工在新冠肺炎疫情期間發揮重要功能。

工會談判委員會成員，Ralphs員工Erlenen Molina告訴公司談判代表，「我們看到人們如同世界末日般的反應，但我們不能待在家中，我們知道我們對社區有義務，所以我們每天都出勤為民眾服務。」

Albertsons公司27日聲明，「罷工授權投票的結果，不會改變過程相關的任何事。我們致力談判出一份包括員工在內，各方面均公平的合同。」

Ralphs並未立即回應評論。該超市上周曾發表聲明稱，「這次投票給員工和社區帶來不必要的擔憂，我們仍專注與工會達成協議。」

目前工會尚未與其他連鎖超市達成協議，包括Gelson's、Stater Bros.、Markets和Super A。

Ralphs、Vons、Pavillions和Albertsons於2019年投票批准罷工，但最終在沒有罷工情況下達成合同協議。2003年至2004年罷工和停工，導致近7萬名南加州零售店員工在抗議警戒線上待了四個多月。

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