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報告：加州野火煙霧比預想嚴重 未來幾年更惡化

編譯組／灣區28日電
新報告指出，加州野火煙霧導致顆粒污染將更形惡化。(Getty Images)
新報告指出，加州野火煙霧導致顆粒污染將更形惡化。(Getty Images)

經歷過多個艱難的火災季節之後，野火煙霧刻印在許多加州人記憶與肺臟中，預估未來幾年會更惡化，程度可能比先前預想的嚴重。根據最新研究顯示，相較於近數十年，太平洋西北部與北加州部分地區居民，將可能於本世紀中見到野火導致顆粒污染增加50%以上，到本世紀末將增加三倍。

近來發生的卡爾多(Caldor)、迪克西(Dixie)、與August Complex fires火災中，持續數周的汙濁空氣，有時還出現橙色天空壟罩。部分居民將煙霧作為搬離的原因。

普林斯頓大學與國家海洋與大氣管理局科學家28日發表報告，新研究基於粒子汙染模型，與之前研究不同，模式不僅包括氣候變化如何增加火災頻率，還包括氣候變化的一些複雜性如何發揮作用。例如，被燒毀地區如何導致地面升溫、進一步增加火災風險。模型結合氣候變化如何推動有利空氣汙染的氣候條件，例如增加空氣停滯與煙霧傳輸。

複雜氣候活動導致嚇人的結果。普林斯頓大學博士後研究員、研究報告主要作者Yuanyu Xie表示，對粒子污染的絕對增加與預測地球系統模型中的差異，感到驚訝。相關研究已發表在「美國國家科學院院刊」。論文是針對野火煙霧一系列新研究的最新一篇之一。

有愈來愈多研究顯示，懸浮在煙霧中的微小液體與固體顆粒(稱為顆粒汙染，particle pollution)，增加了大量健康問題風險，從心血管衰竭、出生缺陷到新冠。有一些研究表明，煙霧造成的顆粒汙染，甚至比汽車與發電廠排放的顆粒更有害。當顆粒被吸入並進入肺部與血液時，問題就開始了。

新研究與較早研究相同，顯示隨著氣候持續變暖，野火煙霧造成的顆粒汙染可能惡化，即使是溫度的小幅波動，也會導致空氣變得更髒污。若溫度在2100年之前未穩定下來，到本世紀末的8月與9月，與近數十年相比，會增加兩倍或三倍。未參與研究的史丹福大學地球系統科學副教授柏克(Marshall Burke)也表示，毫無疑問，煙霧造成的顆粒汙染正在上升中。

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