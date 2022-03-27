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瓊斯推「保護非公路車輛賽」新案 兩黨委員會一致通過

本報記者蔣碩涵／州府報導 
共和黨籍州參議員瓊斯（Brian Jones）推出「保護非公路車輛比賽」措施方案。（翻攝自官網）
共和黨籍州參議員瓊斯（Brian Jones）推出「保護非公路車輛比賽」措施方案。（翻攝自官網）

共和黨籍州參議員瓊斯（Brian Jones）為了保護加州非公路車輛（OHV）比賽而推出的措施方案，本月22日在參議會交通委員會兩黨強有力的投票下，獲得一致通過。參議會第894號法案，是瓊斯過去三年所撰寫的第三項OHV競爭法案，之前兩項措施原本應該很容易地就能在參議會獲得通過，但卻在議會中卻停滯不前。 

瓊斯表示，非常感謝參議員們和參議會交通委員會工作人員的兩黨支持，過去幾年裡，OHV利益相關者、政府機構和許多其他人在這個問題上，投入了無數個小時，並與環保界合作，提出了一個妥協方案，消除他們之前的反對意見，而終於獲得通過與同意。 

長期以來，OHV比賽一直是在加州空氣資源委員會（CARB）旗下「紅色貼紙計畫（Red Sticker program）」下營運，過去20年內，計畫允許非公路車輛競賽在加州營運，但紅色貼紙計畫已於2021年正式結束，而沒有推出新的計畫。 

如果沒有新計畫，OHV比賽和在公共土地上的練習，就會陷入混亂。有報導指出，一些競爭對手仍然獲得紅色貼紙並獲得比賽許可，而有些人卻沒有獲得這些許可，這種不確定性，對長期舉辦比賽的農村和郊區當地企業、就業和經濟產生了負面影響，此外，用於環境工作和執法的資金也已經流失。 

參議會第894號法案，將創建一個新的非公路車輛競爭計畫，計畫僅針對合法競爭者量身定制。第894號法案與瓊斯去年推出的參議會第227法案和2019至2020年議院開議期間的第1024法案類似，其中包括參議員Bob Archuleta(D-Pico Rivera)、Ben Hueso(D-San Diego)、Melissa Hurtado(D-Sanger)、Susan Rubio(D-Baldwin Park)、Scott Wilk(R-Santa Clarita)和議員Adam Gray ( D-Merced）等人都是第894號法案的推動者。 

參議會第894號法案由公共訪問聯盟和加州摩托車經銷商協會共同發起，並在參議會自然資源和水資源委員會旁邊舉行聽證會。

共和黨籍州參議員瓊斯（Brian Jones）。（翻攝自官網）
共和黨籍州參議員瓊斯（Brian Jones）。（翻攝自官網）

加州 參議員 就業

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