政治素人、工程師焦龍 投入26區州眾議員選戰

政治素人焦龍承諾在當選後會提倡「民主2.0」的理念，實現還政於民的理念。（記者熊移山／攝影）

矽谷華裔工程師焦龍日前宣布角逐加州 眾議會第26選區眾議員席位，以拒絕賄賂、反腐敗為選舉訴求。並強調當選之後會利用自己研發的投票 軟體，將真正的民意傳達到議會，還政於民。他希望建構一個「民主2.0」社會，來爭取選民支持。

焦龍現年48歲，民主黨人士，目前是微軟 公司軟體工程師。2000年從中國清華大學畢業後進入加州聖塔芭芭拉加大（UC Santa Barbara）攻讀碩士。畢業後就在當地一家工作，一直到公司被微軟收購後，他才加入微軟。目前居住在庫比蒂諾，已婚有兩個孩子。

焦龍表示，他把目前的民主政治稱為「民主1.0」。也就是政治人物在競選時，為了當選，政見裡非常多的理念和抱負。但是一旦當選，眼中就只剩黨派和利益，忘記選民的託付。

他提出的「民主2.0」的理念，就是要利用他自己所研發的Pofetl投票系統，將所有的政治議題先讓選區的選民進行投票及討論，然後把最終的決定，真實地傳達到議會，這才是一個議員應該有的態度。

焦龍說，相信這個想法或許有政治人物想過，但是還是因為自身利益外加開發軟體的技術問題而放棄。無論這次是否當選，他也願意將這個平台分享給所有的政治人物，把這個理念推廣出去。

雖然沒有任何政治背景出來競選是一件困難的事，不管是籌募資金或是知名度的建立都是挑戰。但是他非常有信心表示，他在參加初選時需要60位選民的簽名推薦，每一位推薦人都是他親自登門拜訪，將自己的理念分享給他們，大家都對他的想法給予高度的肯定，更增加了他的信心。

焦龍強調，如果他當選眾議員，他會將關注重點放在安全與教育。他表示，加州因為2014年通過了47號提案，將六項非暴力重罪減為輕罪，並將重罪盜竊金額門檻提到950元，讓許多小企業主和居民都抱怨治安每況愈下，導致打破車窗行竊甚至集體搶劫案層出不窮。

自己也有兩位學齡孩童的焦龍，很重視教育公平問題。他反對在學校推廣包含批判種族理論（Critical Race Theory, CRT）的激進活動手冊（activist handbook）給心智尚未成熟的學生。他也批評許多所謂注重「公平」的入學或學習政策是錯誤的，包含為了拉近好學生和成績落後學生的距離，竟然是建議將困難的習題刪除，犧牲好學生學習的機會，來讓成績落後的學生跟上。這些匪夷所思的觀念應該糾正。

焦龍目前參選的26選區，包含庫比蒂諾、桑尼維爾、聖他克拉拉以及小部分的聖荷西。他希望選區內的選民都能支持他的理念，真正達到林肯總統所提出的「民有、民治、民享之政府當免於凋零」的民主理念。

焦龍競選網站及專款資訊https://longforassembly.com/