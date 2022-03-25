我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

華埠散房轉手 業主憂華裔社區純粹性走味

記者李怡／舊金山報導
大部分散房總面積小於200平方呎，有的散房甚至不到100平方呎。（本報檔案照）
大部分散房總面積小於200平方呎，有的散房甚至不到100平方呎。（本報檔案照）

舊金山華埠共約有1萬5000戶散房住家，是華埠最大的住房社區。大部分散房總面積小於200平方呎，有的散房甚至不到100平方呎。華埠的散房大樓大多數為私人管理，部分散房公寓因經營不善關閉。也有部分散房在疫情期間租客搬離後，重新裝修加價出租。因華埠的地理位置優越，翻新後的散房很受在金融區上班白領和科技職員的青睞，因此也吸引了一些白人和少數族裔的入住。

華協中心Karen Chan表示，華埠位於Kearny街的一棟散房大樓已經出售給私人業主。雖目前還未有相新的相關️政策和住房條件出台，只是很擔心會有加租逼遷現在散房住客的情況發生。

因未聯繫到新散房業主，另據散房內的住戶透露，散房的租賃規定採取的是可以退租，但沒有新租約的政策，以便業主之後對空出的散房單元進行裝修後，再以高出二至三倍的價格出租。目前大多散房大樓中面積最小的大約只有100平方呎，每月租金300多元，受到低收入新移民和單語的長者們的歡迎。甚至這裡是他們唯一可負擔的住房。

據悉，華埠僑團名下的出租物業，有個約定俗成的規定，就是優先租給同姓宗親和華人同鄉。雖然也會對租客搬走後的住房進行翻新，但租金上漲幅度有限，很受新老移民的信賴。

另有部分華埠物業業主表示，如未來守不住散房住戶，是否會影響到華裔社區的純粹性，是更應有待考量和提前計畫的事情。

華埠 租金 移民

上一則

加稅打房？加州議員提案七年內賣房收額外增值稅

下一則

布里德決心整頓舊金山 與自由派決裂

延伸閱讀

曼哈頓華埠商改區卡車 與電單車發生碰撞

曼哈頓華埠商改區卡車 與電單車發生碰撞
吳紹榮競選蒙市議員 趙美心方樹強等力挺

吳紹榮競選蒙市議員 趙美心方樹強等力挺
創歷史 首位華裔進入芝市議會 李慧華出任11區區長

創歷史 首位華裔進入芝市議會 李慧華出任11區區長
紐約華埠尼克村賣豪華建商？居民反對…憂遭逼遷、租金大漲

紐約華埠尼克村賣豪華建商？居民反對…憂遭逼遷、租金大漲
華埠服務中心蒙市診所 開張

華埠服務中心蒙市診所 開張

熱門新聞

現金流出入多，也容易引起國稅局的注意。（記者李榮／攝影）

會計師：現金流出入多 國稅局查帳機率高

2022-03-23 18:30
Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓跨足食品業 從矽谷賣到南加 目標全美市場

2022-03-18 16:10
法官伯吉絲暫定宣判，駕駛作案車輛逃跑、導致曾爍重傷不治（如圖）的罪犯瑞德（Byron Reed），在州監獄服刑30年到無期徒刑。（曾爍親友供圖）

北加灣區IBM工程師曾爍筆電案 罪犯被判無期徒刑

2022-03-21 19:49
灣區房價居高不下，待售屋數量大幅下跌，有意購屋民眾競相投標。(Getty Images)

多人競標抬高房價 灣區現在購屋恐是最困難時期

2022-03-21 03:10
多名歹徒闖進珠寶店，一陣打、砸、搶。（電視新聞截圖）

聖荷西珠寶店遭9蒙面歹徒搶劫 居民：矽谷怎變第三世界

2022-03-17 15:08
甄文達榮獲「2022詹姆斯比爾德終身成就獎」。（劉小銘供圖）

華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎

2022-03-18 02:17

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻