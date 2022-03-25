華埠散房轉手 業主憂華裔社區純粹性走味

大部分散房總面積小於200平方呎，有的散房甚至不到100平方呎。（本報檔案照）

舊金山華埠 共約有1萬5000戶散房住家，是華埠最大的住房社區。大部分散房總面積小於200平方呎，有的散房甚至不到100平方呎。華埠的散房大樓大多數為私人管理，部分散房公寓因經營不善關閉。也有部分散房在疫情期間租客搬離後，重新裝修加價出租。因華埠的地理位置優越，翻新後的散房很受在金融區上班白領和科技職員的青睞，因此也吸引了一些白人和少數族裔的入住。

華協中心Karen Chan表示，華埠位於Kearny街的一棟散房大樓已經出售給私人業主。雖目前還未有相新的相關️政策和住房條件出台，只是很擔心會有加租逼遷現在散房住客的情況發生。

因未聯繫到新散房業主，另據散房內的住戶透露，散房的租賃規定採取的是可以退租，但沒有新租約的政策，以便業主之後對空出的散房單元進行裝修後，再以高出二至三倍的價格出租。目前大多散房大樓中面積最小的大約只有100平方呎，每月租金 300多元，受到低收入新移民 和單語的長者們的歡迎。甚至這裡是他們唯一可負擔的住房。

據悉，華埠僑團名下的出租物業，有個約定俗成的規定，就是優先租給同姓宗親和華人同鄉。雖然也會對租客搬走後的住房進行翻新，但租金上漲幅度有限，很受新老移民的信賴。

另有部分華埠物業業主表示，如未來守不住散房住戶，是否會影響到華裔社區的純粹性，是更應有待考量和提前計畫的事情。