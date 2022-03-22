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非裔員工 告Google歧視：以不公平模式與做法對待員工

編譯組／灣區21日電
非裔員工控告Google歧視，指控Google以一種不公平「模式與做法」對待黑人員工與黑人求職者。(美聯社)
非裔員工控告Google歧視，指控Google以一種不公平「模式與做法」對待黑人員工與黑人求職者。(美聯社)

一名前Google員工以種族歧視為由控告公司，表示Google以一種不公平「模式與做法」對待非裔員工與求職者。訴訟稱，公司引導他們從事低階與低薪工作，若他們向外界透露，就讓他們處於充滿敵意的工作環境。

柯莉(April Curley)2014年被Google聘任為招聘非裔候選員工。她的訴訟18日在聖荷西加州北區地方法院提出，訴訟稱，她在開始大聲疾呼並「呼籲改革Google對非裔員工與申請者施加的障礙與雙重標準」之後，2020年被非法解雇。

原告訴訟內容指出，根據其強勢並具有族裔偏見的公司文化，Google針對非裔美人與非裔員工進行種族歧視的模式與做法。Google中心領導階層幾乎沒有非裔代表，對非裔專業人士的能力與潛力持有偏見與刻板觀點。其所導致的結果是，訴訟仍在持續當中，非裔員工薪資較低、晉升較少，並經常離開公司。

Google公司代表21日未立即針對訴訟回覆相關評論。

這起案件呼應了Google非裔員工多年來的投訴。包括知名人工智慧學者格布魯(Timnit Gebru)，她於2020年因一篇研究人工智能新興據點之社會危險的研究論文發生爭執而被解雇。當時，格布魯在推特上發文被開除，但Google告知員工說是她辭職。有超過1200名Google員工簽署公開信，稱此一事件是「前所未見的研究審查」(unprecedented research censorship)，指責公司存在種族主義與防衛意識。

柯莉的訴訟稱，公司「透過有害的種族刻板印象」看待非裔求職候選人，並指控招聘經理認為非裔候選者「不夠具備Google文化，傳遞種族歧視訊息」(not ‘Googly’ enough, a plain dog whistle for race discrimination)。

此外，根據訴訟，面試官蒙騙並貶低非裔候選者，並根據其族裔與種族刻板印象，聘用非裔擔任低薪低階且較少晉升機會的職務。

訴訟稱，Google聘任柯莉為公司招聘非裔候選員工，期望她「為公司塑造良好形象並遵守公司路線」。但是，根據訴訟，柯莉是非裔員工的支持者，大聲疾呼並呼籲改革Google對非裔員工與求職者施加的障礙與雙重標準。訴訟指出，Google非法邊緣化、破壞並最終解雇柯莉。

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