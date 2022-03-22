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勇士遭準絕殺 教頭：裁判吹罰匪夷所思

記者劉先進／舊金山報導
波特發揮出色，得到16分16籃板3助攻1蓋帽。（記者劉先進／攝影）
波特發揮出色，得到16分16籃板3助攻1蓋帽。（記者劉先進／攝影）

柯瑞缺戰的金州勇士20日晚以108比110不敵聖安東尼奧馬刺。最後3秒，維金斯搶到普爾投籃不中的籃板被犯規，兩罰中一，對手搶到籃板，勇士的魯尼居然也被吹犯規。馬刺球員同樣兩罰一中，但約翰遜（Keldon Johnson）搶到籃板得分，最後0.3秒準絕殺。教頭柯爾說，最後時刻裁判吹罰兩個犯規匪夷所思，讓人震驚，尤其是魯尼被吹犯規。這決定了比賽勝負。

比賽第三節6分50秒，勇士的防守球員格林對裁判喋喋不休，在8秒內吃到第二次技防被驅逐出場，他揮舞著手臂表達不滿。這似乎是整場比賽的縮影。雖然勇士一度落後22分，但又狂追不捨。而馬刺三分投出40中15，37.5%的命中率，幾乎一直牢牢把握比賽勢頭。勇士犯規20次，馬刺25中19，關鍵時刻雖然罰球不中，卻通過籃板獲得絕殺機會。

湯普森遭遇對手包夾。他得到24分。（記者劉先進／攝影）
湯普森遭遇對手包夾。他得到24分。（記者劉先進／攝影）

勇士的普爾21中11得到28分5籃板3助攻，湯普森三分12中6入帳24分，維金斯16分，波特（ Kevin Porter Jr.）16分16籃板3助攻1蓋帽，庫明加（Jonathan Kuminga）9分。

柯爾賽後直言，最後時刻的兩個吹罰異乎尋常（bizarre），「維金斯被對手犯規，這個第一次吹罰，讓我吃驚。接著魯尼被吹搶籃板犯規，也讓我震驚。我不知道裁判怎麼吹罰這兩個犯規，一個對我們有利，一個對馬刺有利。我不知道，為什麼決定比賽勝負的，是一些無關比賽的回合。」

勇士球員波特封蓋對手投籃。（記者劉先進／攝影）
勇士球員波特封蓋對手投籃。（記者劉先進／攝影）

柯爾說，按道理，維金斯持球，讓他找到空間傳球，給其他隊友機會來投籃取勝。最後一個回合，一通亂戰。「在更衣室的任何球員賽後都在說，不知道為什麼魯尼搶籃板會有犯規。每個回合，大家都這麼打球。魯尼當時和對位球員纏在一起搶籃板。」

湯普森三分12中6入帳24分。（記者劉先進／攝影）
湯普森三分12中6入帳24分。（記者劉先進／攝影）
勇士的庫明加得到9分。（記者劉先進／攝影）
勇士的庫明加得到9分。（記者劉先進／攝影）

勇士 馬刺 柯瑞

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