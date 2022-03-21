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中華傳統文化協會 20周年慶揭新會址

記者王子涵／舊金山報導
經文處處長賴銘琪與會長趙川三共同為新會址剪綵。（記者王子涵/舊金山攝影）
經文處處長賴銘琪與會長趙川三共同為新會址剪綵。（記者王子涵/舊金山攝影）

為慶祝協會創立20周年及新會址揭幕，中華傳統文化協會日昨舉辦剪綵儀式及午宴活動。包括台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、主任蘇上傑、肇慶總會館主席司徒仲山、合和總會館主席余健全等七十多位嘉賓到場祝賀。中華傳統文化協會會長趙川三表示：「希望未來與各僑社團結合作，分享成果，讓僑社走向更自由、更民主的康莊大道。」

趙川三介紹，中華總會館2003年因保險等問題停辦了雙十國慶遊行。他與另外六位僑界領袖挺身而出，接辦了雙十國慶升旗典禮、巡遊、晚宴等活動，並由此創辦了中華傳統文化協會。他表示，協會創立20年來一直是借用國父紀念館的地址，如今在秉公堂的支持和幫助下，才有了自己獨立的活動地點。

眾嘉賓合影留念。（記者王子涵/舊金山攝影）
眾嘉賓合影留念。（記者王子涵/舊金山攝影）

趙川三強調，協會堅決支持中華民國，傳承固有文化，捍衛自由民主，協會發展的20年來始終如一。「協會今後的另一功能是聯合僑界。認同本會宗旨的僑團都可加入本會，成為僑社溝通的平台，有活動大家可以群策群力，朝向完美的目標而努力。」趙川三說。

新會址位於華埠35 Waverly Place。副會長陳夏儀表示，協會之前沒有自己獨立的活動地點，一直依附於國父紀念館進行活動。儘管新址的面積也不大，但是可以充當聯絡處的作用，也可以開展小型會議。疫情以來，舉辦活動的難度增大，所以才有了尋找新會址的想法。她表示，將來協會的主要活動仍將在國父紀念館進行。

現場舞獅表演。（記者王子涵/舊金山攝影）
現場舞獅表演。（記者王子涵/舊金山攝影）

遊行 中華民國 華埠

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