隔離封城VS全民免疫哪個正確？都和政治脫不了關係

史丹福大學兒科及醫療政策教授王弘智強調接種疫苗的重要性。（記者熊移山翻攝）

新冠疫情 至今已經兩年多了，全世界各國大概分為兩種應對模式，一是亞洲國家的隔離、封城 ，二是歐美國家強調施打疫苗 和群體免疫。到底哪一個政策更有效，目前來看還是各有各的立場。但是不可否認，如何面對疫情，兩種選項都多少和「政治」脫不了關係。亞洲國家染疫、死亡人數一高，就得有官員下台負責。而美國在共和黨治理的州幾乎沒有強制口罩令，搞得「配戴口罩」成為政治認同的「外顯表態」。

年初Omicron變種病毒橫掃美國，1月11日單日染疫人數竟然突破135萬人。這個數字讓全世界都看傻了，但是當時的美國總統的防疫專家顧問佛奇（Anthony Fauci）接受英國「金融時報」專訪時卻表示：「疫情的危機時刻快要過去了……，如果樂觀推估的話，我希望是在今年內。」這個預測似乎在2月底就已經在數字上得到驗證。

到3月16日為止，美國疾病管制及預防中心(CDC)的各項疫情指數，都從1月初的高點明顯下降。其中5歲以上接種一劑以上的疫苗民眾也來到了81.5%。這也與佛奇當時認為，在國民大比例完整接種疫苗、以及大量民眾染疫康復後，美國社會已具備一定程度的群體免疫力。

史丹福大學兒科及醫療政策教授王智弘也表示，今年這一波疫情是因為Omicron和Omicron亞型變異株BA.2，它們的傳播力很快，但殺傷力明顯降低了，高風險或死亡的病例多是年紀大及有慢性病者，打兩劑疫苗可以避免住院或死亡，尤其是打過加強劑(booster)的人。所以要鼓勵老人完全接種，打疫苗就像坐車子騎安全帶，雖不能避免車禍發生，但是一旦車禍發生，可以避免傷亡。

從CDC提供的圖表，2月21日至27日，與已打疫苗補強針人士相比，未接種疫苗人士死亡的機率高出14.5倍。（記者熊移山翻攝）

CDC的報告確實也應證了這一點，與已打疫苗補強針人士相比，未接種疫苗人士感染COVID-19的機率要高五倍、住院的機率要高7.3倍、死亡的機率更是高達14.5倍。王智弘還強調，因為疫苗產生的抗體會慢慢降低，要持續降低死亡率和住院率， 施打加強劑是不能避免的。

對於有些國家採取清零政策防疫，則效果很難保。執行清零政策，除了要大量篩檢，讓檢測出陽性者的患者先使用病毒的口服藥，幫助染疫者減緩病症，避免住院。政府應該要先預演分級診療策略，以及居家隔離的流程，把病床留給真正有需要的重病者，才能將醫療資源最大化。因為病毒傳播是指數性的，而不是直線性的，且不太可能找出全部的傳播鏈，因此靠圍堵和隔離不可能全部清除。

目前中國大陸疫情加重，「全面防控狀態」、「封城」、「封省」的標題不斷出現在新聞版面上。這樣的政策對經濟有一定程度上的影響，另外就是容易造成社會恐慌。若封鎖措施延長，經濟成長勢必會受到衝擊。所以隔離封城和全民免疫，到底哪一種方法才是正確，只能用時間來證明。