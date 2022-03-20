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避疫2周年 灣區衛生專家：學習與新冠共存

編譯組／灣區綜合電
新冠疫情持續超過兩年，專家認為可以開始學習如何與病毒共存。（Getty Images）
新冠疫情持續超過兩年，專家認為可以開始學習如何與病毒共存。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）頒布第一個新冠居家避疫令（stay-at-home）到19日將屆滿兩年，民眾的生活正在緩慢恢復常態。然而，這個新常態和疫前的日常生活不可能相同，因為新冠病毒並未消失，人們必須學習與它共存。

舊金山加大傳染病學家盧瑟福說：「與新冠病毒共存是有可能的。」

與新冠病毒共存的生活是什麼樣子？簡單來說，最好的狀況是：人們的免疫力保持不變，病毒不再進化突變，及早發現新一波疫情並解決問題。最壞的狀況是：人們的免疫力下降，更致命的變種病毒出現，被新一波疫情打個措手不及。

抗疫工具更多

專家表示，對今後的生活保持樂觀態是有理由的，因為我們現在擁有比過去更多對抗疫情的工具，例如有更好的廢水監測系統可以觀察疫情、更多基因定序、大量病毒檢測、更好的醫療服務等，這些工具正在將疫情風險降到國家衛生專家認為可以接受的程度。

萬一這些工具失敗了，新增病例再度激增，我們就要做出應對。根據加州新防疫計畫「SMARTER」，人們有時仍然需要在室內戴上口罩、接種改良疫苗、在家從事非必要性工作、迅速將醫護人員佈署到疫情重災區。如果資金充足，這個「隨時待命」的應對系統可以在短時間內擴大規模。

史丹福醫院肺部與重症加護醫學專家羅傑斯（Angela Rogers）說：「疫情初期有太多不確定性，如今情況已經完全不同。我們現在知道如何因應，疫情才不會失控。只要大家團結一致，就能控制疫情。」

不過，必須繼續保持戒心也是有理由的。由於防疫規定鬆綁、人們免疫力下降，加上傳播力更強的Omicron亞型病毒BA.2愈來愈普遍，已造成亞洲和歐洲出現新一波病例激增。BA.2病例目前在美國的新增病例中占23%，部分地區廢水系統中檢測到的新冠病毒含量也有所增加。

隨機抽樣檢測

傳染病學家蘭普（George Lemp）表示，為了進一步提高防疫成效，在公共場所對部分具有代表性的人口進行隨機抽樣檢測，有助更準確了解病毒的傳播狀況。

輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）表示，會在幾個月內推出針對Omicron病毒的疫苗。盧瑟福認為，與其像「打地鼠」（whack-a-mole）一樣，不如研發一種可以同時對抗許多不同病毒株的疫苗，疫苗接種時間也需要再精確些。

洛克斐勒基會（Rockefeller Foundation）最近公布的一份重要報告，在最樂觀的情況下，我們會繼續看到現在看到的趨勢：變種病毒造成的危險性較低、感染後出現的症狀較輕；儘管新冠病毒永遠不可能是良性的，接種疫苗可以獲得足夠的保護力；生病可能讓人不快，但不再成為人們擔心、尷尬或長期隱居的理由；新疫情將集中在免疫力不足的群體中；每年死於新冠肺炎的人數介於1萬5000人到3萬人之間，低於流感在一般季節裡造成的死亡人數。

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