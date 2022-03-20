讀者投書： 越南裔美國人（一）

李元慶。（作者提供）

在夏威夷工作的時候，白人小老闆約翰的太太是越南 人。她個頭小、和藹可親，過越南節日的時候幫大家做越南蝦春捲吃。她會講法語，有姐姐在法國，早期越南貴族家庭都有法國經歷，因為越南是法國殖民地。越南共產黨 也是從法國開始的，胡志明在那裡加入法國共產黨，中國共產黨也是類似的背景，共產主義其實是實實在在的舶來品。

約翰讀完博士學位後去美國駐越南的機構工作，在那裡結婚。他的太太是最後從西貢美國大使館坐著直升機，然後降落在海上的藍嶺號指揮艦上（U.S.S. Blue Ridge），從南越逃出來的那一批。

剛開始只聽說過故事，之後看了越戰紀錄片，才感到怵目驚心。

1975年4月29日北越已經攻入西貢，炸了美國和南越用來撤出的機場。萬般無奈，美國用了81架直升機，連續18小時，從大使館屋頂上接了1,373 個美國人和5,595個越南人。最後一架直升機起飛的時候，已經可以聽到不遠的槍炮聲，還有大批抱著一線希望的越南人留在使館內外。

這些人多數是前南越政府與美國有聯繫的人。哭聲、請求聲，伴隨著美國士兵的推擠和證件檢查的吆喝聲，一片混亂。

這是美國在東南亞歷史上悲慘的一幕，也是越南人向美國移民 序幕的開始。在這之前的越南裔美國人鳳毛麟角，越南裔美國人是政治難民的歷史。

第一波越南裔移民是由美國飛機和軍艦運載到菲律賓和關島，然後轉運到美國加州、阿肯色、賓州及佛羅里達州的軍事基地暫時居住。這批移民1975年大約有12.5萬人，1976至1977年則有5千人。

這一批實際上是拯救南越的知識精英、美軍家屬、南越高級軍政人員。除去家屬，其中30%是醫學專業人員和技術專家，只有5%的漁民或農民。

當時美國反越戰情緒強烈，老百姓對越南難民並不歡迎，1975年的民意調查，只有36%支持率。但是美國政府認為有責任保護越南難民，國會通過了「印度支那難民移民法」，為越南移民打開了綠燈。

國會撥款4億元安排這些難民，開始希望在美國分散居住，不要成為成為集中的族裔地，像中國城、小義大利或是日本城那樣。可是在幾年內，分散到全國各地的越南人自己轉移陣地，大多集中到了加州和德州。

第二波移民是在1978至1980年代中期。越南開始搞中國式的國有化，沒收私有財產，將前南越前軍政人員強制送入「再教育學習班」，饑荒繁衍全國。這件事在中國也曾發生過，我們都熟悉。

這段時期發生「中越戰爭」，使得華裔越南人的日子非常困難，歧視迫害。受政治迫害的越南人和華裔開始賄賂越共人員，花高價在「蛇頭」的幫助下，乘坐小漁船逃離越南。後來在國際社會的壓力下，越南政府允許他們離開，但是必須留下財產。

在逃難過程中，許多人葬身大海、命歸黃泉，聯合國難民署估計，這批難民約有20至40萬人。幸運者被解救到泰國、香港、新加坡、馬來西亞等願意暫時接受的國家和地區。

1980年美國國會通過了新的「難民法」，放鬆了移民限制，28萬500個越南難民在1978至1982年期間到達美國。這段期間澳洲、加拿大、法國、德國、英國等國也都接納了數以萬計的越南難民。

我查到捷克居然有8萬多個越南人，完全不記得這個原屬共產國家，當年有伸手幫助越南難民。後來仔細一查，原來那批越南人是在捷克變天前從越南招去的勞工，後來捷克變天了，這些越南勞工一鼓作氣不回越南了，就成了捷克移民。

不同於上一波，這批移民多是社會經濟地位不高的階層，許多是來自小城鎮的生意人，前政府軍人、漁民和農民。

第三波是1980至1990年代，難民少了，原來在越南的混血兒子女和他們的母親，被越南政府關押的政治犯為主，還有家庭團聚的移民。

這波移民在1992年達到高峰，因為越南大批「再教育班」的人員被釋放，在美國的親屬申請幫助他們來美團圓。1981至2000年期間，約有53萬1,310個越南移民來到美國。

之後的越南移民進入按部就班的親屬團圓排隊，婚姻移民、難民只有1%，相較於1982年，99%的越南移民都是難民。